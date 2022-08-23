Koray Avcı: Para insanı değiştirmez

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Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Ünlü olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bir insanı para, şöhret, mal, mülk, servet değiştirmez. İnsanın içinde değişmeye ihtiyaç vardır, o yüzden değişir. Beni para değiştiremez, ben zaten zengin bir ailenin çocuğuyum.”

Avcı, sosyal medyayla arasının nasıl olduğu sorulunca da şöyle dedi: “Çok iyi kullanamıyorum. Oradan gelen yorumları da ciddiye almam. Gereksiz yorum yapanlar beni çok rahatsız ediyor.”