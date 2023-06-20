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Koray Avcı: Hüngür hüngür ağladım

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#Koray Avcı#Kıbrıs#Bostancı Gösteri Merkezi
Koray Avcı: Hüngür hüngür ağladım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:45

Koray Avcı, geçen pazar Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyicileriyle buluştu.

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Kıbrıs’tan döner dönmez sahneye çıkan Avcı, 3.5 saat süren konserinde kendi hit şarkılarının yanı sıra alaturka ve arabesk müziğin sevilen eserlerini seslendirdi.

Koray Avcı: Hüngür hüngür ağladım

Sahnede Babalar Günü’nü kutlayan Koray Avcı, “Gittin Gideli” şarkısını okuduktan sonra “Bu şarkıyı babam gittiğinden beri eskisi gibi söyleyemiyorum” deyince salonda duygusal anlar yaşandı.

Koray Avcı: Hüngür hüngür ağladım

Geçen hafta çıkan “Yan” adlı yeni single’ını da ilk kez sahnede canlı olarak seslendiren Avcı bir itirafta bulundu:

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“Bu şarkıyı yazarken hüngür hüngür ağladım.” Sanatçı, sahnesinde ayrıca Sakiler grubunu ağırladı. Avcı, grupla birlikte “Dünyadan Uzak” ve “Yalanı Bırak da Gel” şarkılarını söyledi.

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#Koray Avcı#Kıbrıs#Bostancı Gösteri Merkezi

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