Koray Avcı: Hüngür hüngür ağladım

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Kıbrıs’tan döner dönmez sahneye çıkan Avcı, 3.5 saat süren konserinde kendi hit şarkılarının yanı sıra alaturka ve arabesk müziğin sevilen eserlerini seslendirdi.

Sahnede Babalar Günü’nü kutlayan Koray Avcı, “Gittin Gideli” şarkısını okuduktan sonra “Bu şarkıyı babam gittiğinden beri eskisi gibi söyleyemiyorum” deyince salonda duygusal anlar yaşandı.

Geçen hafta çıkan “Yan” adlı yeni single’ını da ilk kez sahnede canlı olarak seslendiren Avcı bir itirafta bulundu:

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“Bu şarkıyı yazarken hüngür hüngür ağladım.” Sanatçı, sahnesinde ayrıca Sakiler grubunu ağırladı. Avcı, grupla birlikte “Dünyadan Uzak” ve “Yalanı Bırak da Gel” şarkılarını söyledi.