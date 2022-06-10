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Koray Avcı hayalimi yaşıyorum

#Koray Avcı#Polat Yağcı#Ortaköy
Koray Avcı hayalimi yaşıyorum

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Koray Avcı sahneye çıktı.

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3 saat süren konserine son teklisi “Yeter”le başlayan Avcı, repertuvarında farklı tarzlardan şarkılara yer verdi.

Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranına keyifli bir gece yaşatan sanatçı, Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı’ya hayallerini gerçekleştirdiği için teşekkür etti:

Koray Avcı hayalimi yaşıyorum

“Ben 2 yıl sokakta çaldım. İstanbul’a geldim, baktım her yerde müzisyen var. Tek başıma Ortaköy sahile geldim. Köprü bana baktı, ben köprüye baktım. Bir banka oturdum, üzerime yağmur da yağdı. ‘Bir gün burada şarkı söyleyeceğim’ dedim. Bugün hayalimi yaşıyorum. Son nefesime kadar şarkı söylemeye devam edeceğim.”

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