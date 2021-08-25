Koral Berkin Kutlu kimdir, kaç yaşında? Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede finale çıktı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları başladı. Milli yüzücümüz Koral Berkin Kutlu, 200 metre serbest S5 mücadelesinde 2:46.37'lik derecesiyle kendi serisini üçüncü tamamlayarak finale kalmayı başardı! Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final için hak kazandığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı. Peki Milli yüzücümüz Koral Berkin Kutlu kimdir, kaç yaşında? İşte Koral Berkin Kutlu’nun biyografisi.

KORAL BERKİN KUTLU KİMDİR?

Koral Berkin Kutlu İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 15 yaşındaki paralimpik yüzücüsüdür. kolu ve bir bacağı olmayan Koral Berkin Kutlu; hayata karşı başarılı olma azmi ile dikkat çekiyor.

Yüzme sporuna 9 yaşında başlayan Koral Berkin Kutlu, Belarus Açık Paralimpik Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte üçüncülük, 50 metre serbestte ikincilik ve 100 metre serbestte üçüncülük, Paralimpik Dünya Serisi 6 Ayak Yarışları'nda ise 50 metre kelebekte ikincilik başarılarını elde etmişti.

9 Eylül 2019'da Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonasına katılma hakkını da elde etmeyi başardı.

Dünya Serisi İtalya etabının ilk günü dün 8 madalya kazanan milli takım, bugün elde ettiği 6 madalyanın ardından organizasyonu 5'i altın, 7'si gümüş, 2'si bronz 14 madalyayla tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ında ise 200 metre serbest S5 mücadelesinde 2:46.37'lik derecesiyle kendi serisini üçüncü tamamlayarak finale kalmayı başardı! Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final için hak kazandığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.

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