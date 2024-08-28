Köpekle denizde oyun

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Oyuncu, plaja gelir gelmez kendini serin sulara attı. Bir tatilcinin köpeğiyle suda oyunlar oynayan Sönmez, daha sonra locasına geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)
ÇEŞME TATİLİ
Yaz aylarını Çeşme’de geçiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki gün Alaçatı’daki bir plajda görüntülendi. Çift denizde sohbet ederken objektife yansıdı. Yağmur Atacan’ın kilo aldığı gözlendi. (Deniz BOY)
Sörf zamanı
Gülper Özdemir tatilde sörf yaptı. Sörf tahtasının üzerinde tüm hünerlerini sergileyen oyuncu, o anları Instagram sayfasında takipçileriyle de paylaştı.
İlk bebekli tatil
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 3 aylık bebekleri Mira Milena ile ilk tatillerine çıktı. Maldivler’e giden çift, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
7 yıllık mutluluk
90’lı yılların popüler şarkıcılarından Sibel Bilgiç, 26 Ağustos 2017’de nikâh masasına oturduğu sanayici Ali Bellikan ile 7’nci evlilik yıldönümlerini kutladı. Tatilde olan çift, Bilgiç’in “Alışamadım” şarkısı eşliğinde kutlama yaptı. Bilgiç o anları sosyal medyada paylaştı.