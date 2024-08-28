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Köpekle denizde oyun

Güncelleme Tarihi:

#Damla Sönmez#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan
Köpekle denizde oyun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 09:24

Çeşme’de tatil yapan Damla Sönmez, önceki gün The Beach Of Momo’da objektife takıldı.

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Oyuncu, plaja gelir gelmez kendini serin sulara attı. Bir tatilcinin köpeğiyle suda oyunlar oynayan Sönmez, daha sonra locasına geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)

Köpekle denizde oyun

ÇEŞME TATİLİ

Yaz aylarını Çeşme’de geçiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki gün Alaçatı’daki bir plajda görüntülendi. Çift denizde sohbet ederken objektife yansıdı. Yağmur Atacan’ın kilo aldığı gözlendi. (Deniz BOY)

Köpekle denizde oyun

Sörf zamanı

Gülper Özdemir tatilde sörf yaptı. Sörf tahtasının üzerinde tüm hünerlerini sergileyen oyuncu, o anları Instagram sayfasında takipçileriyle de paylaştı.

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Köpekle denizde oyun

İlk bebekli tatil

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 3 aylık bebekleri Mira Milena ile ilk tatillerine çıktı. Maldivler’e giden çift, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Köpekle denizde oyun

7 yıllık mutluluk

90’lı yılların popüler şarkıcılarından Sibel Bilgiç, 26 Ağustos 2017’de nikâh masasına oturduğu sanayici Ali Bellikan ile 7’nci evlilik yıldönümlerini kutladı. Tatilde olan çift, Bilgiç’in “Alışamadım” şarkısı eşliğinde kutlama yaptı. Bilgiç o anları sosyal medyada paylaştı.

Köpekle denizde oyun

 

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#Damla Sönmez#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan

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