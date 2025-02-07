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'HavHavHav' polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez

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#Betül Demir#İrem Derici#Sertab Erener
HavHavHav polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:36

Betül Demir, Lvbel C5’in müzik dünyasını karıştıran “HavHavHav” şarkısı hakkında konuştu.

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Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen ünlü popçu, şarkıyla ilgili görüşü sorulunca şöyle dedi: “Ona yorum dahi yapmak istemiyorum. Köpeklere hakaret o şarkı. Benim köpeğim bile dinlemez. Köpeğim beni ve Tarkan’ı dinliyor mesela. Özellikle gençlere sesleniyorum; güzellikleri hak ediyorsunuz, kaliteli müzikler dinleyin.” (Sayit DURMAZ)

HavHavHav polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Son geceymiş gibi

İrem Derici, yeni aşkı DJ Melih Kunukcu ile ilişkisini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilan etti.

HavHavHav polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez

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Ünlü popçu, sevgilisiyle birlikte çektirdiği kareleri Instagram sayfasında İngilizce “Seni her gece sanki son geceymiş gibi seveceğim” notuyla yayınladı.

Sertab ‘anne’

Rap’çi Ozbi, Sertab Erener’i annesi gibi hayal ederek yazdığı yeni şarkısı “Savaşçı”yı ünlü sanatçıyla birlikte seslendirdi.

HavHavHav polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez

Erener de projede ‘anne’ rolünü üstlenerek şarkıyı o anlayışla söylediğini dile getirdi. İkili, “Savaşçı”nın klibi için birlikte kamera karşısına geçti. Klibin yönetmen koltuğunda da Ozbi oturdu.

Bob Dylan’ın yükselişi

Efsanevi müzisyen Bob Dylan’ın yükselişini konu alan “Tam Bir Bilinmez” filmi yarın sinema salonlarında gösterime giriyor.

HavHavHav polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez

James Mangold’un yönettiği, yarın vizyona girecek “Tam Bir Bilinmez” filminde Bob Dylan’ı genç yıldız Timothée Chalamet canlandırıyor.
‘En iyi film’ dahil 8 dalda Oscar’a aday gösterilen yapımda Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook ve Scoot McNairy de rol alıyor.

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Umami’ye özel gösterim

Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrol oynadığı “Umami” filmi 12 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

HavHavHav polemiğine o da katıldı: Köpeğim bile dinlemez

Emre Şahin’in yönettiği, Karga Seven imzalı film için önceki gün Biz İstanbul’da özel gösterim yapıldı. 2021 yapımı “Boiling Point”ten uyarlanan, tek plan çekim tekniğine sahip “Umami”, şef Sina Bora’nın sıra dışı gecesini konu alıyor.

 

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#Betül Demir#İrem Derici#Sertab Erener

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