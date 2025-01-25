Konserler ertelendi

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Haluk Levent: “Bolu Kartalkaya’da yaşanan elim yangın hepimizi derinden üzdü. Bu acı olay sebebiyle, 24 Ocak Nürnberg, 25 Ocak Berlin ve 25 Ocak Kopenhag’da gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi üzülerek bildiriyoruz.”



İbrahim Tatlıses: “24 Ocak günü Jolly Joker Kartal İstmarina’da gerçekleşmesi planlanan konserimiz, hepimizi derinden üzen yangın felaketi nedeniyle ertelenmiştir. Yüreğimiz felaketten etkilenenlerle.”



Gülşen: “Yangın faciası dolayısıyla 25 Ocak İzmir Kaya Thermal&Convention’da gerçekleştirmeyi planladığımız konserimiz iptal edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun.”



Sagopa Kajmer: “25 Ocak’ta Jolly Joker Arena’da gerçekleşmesi planlanan konserimiz ülkemizi derin bir yasa boğan Bolu Kartalkaya’daki elim yangın nedeniyle 25 Nisan tarihine ertelenmiştir.”



Ayta Sözeri-Edis: “Üzüntümüz büyüktür. Chamada Prestige Hotel’deki 24 Ocak Ayta Sözeri ve 25 Ocak Edis konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.”