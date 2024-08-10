Konserine 'protokol krizi' damga vurmuştu... Ünlülerden Ajda Pekkan'a destek

Haberin Devamı

İNSANIN BİR TAHAMMÜL NOKTASI VAR



Ajda Pekkan geçen salı Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkmış, konserin sonlarına doğru protokoldeki yerlerinden kalkıp kulise geçen gruba “Benim şarkım bitmeden kimse kalkamaz yerinden” diyerek tepki göstermişti. Süperstar, konser sonrası ‘protokol krizi’ne dair konuştu: “İnsanın bir tahammül noktası var. O anda tamamen organik gelişti. Bazen protokol davetiyesi alıp gelmeyenler oluyor, normal davetiyeli konukları protokole yerleştiriyorlar. Ben de sahneye çıkınca farklı insanlar görüyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama o gelmeyenlerin hepsinin icabet etmesi lazım.”

Haberin Devamı

KENDİNİ TUHAF HİSSEDİYORSUN



Protokolün birtakım kuralları olduğunu hatırlatan Ajda Pekkan sözlerini şöyle sürdürdü: “6 kişi aynı anda en önden kalktığı zaman tuhaf hissediyorsun kendini. Tam finale gelmişsin, herkes coşmuş, onlar ‘Ben kendime kıyak yapayım, önceden gideyim’ falan diye düşünüyor. Bu çok ayıp. Konserlerimde her zaman protokol olabilir. Cumhurbaşkanı gelebilir, devlet görevlileri, basından önemli isimler gelebilir. Protokol, protokoldür. Protokol gereklidir ama orada nasıl hareket edeceğini bilmek gerekir. Bir etiği var. Sanatçıya saygı olmalı. En başta kendine karşı saygı olmalı.”

IŞIN KARACA: HAD BİLDİRMEK GEREKİYORDU

Işın Karaca, Ajda Pekkan’ın protokolden kalkanlara yönelik “Ben sizin konserinize gelsem, protokolde otursam ve ondan sonra s... gitsem ne dersiniz?” sözlerinin hoşuna gittiğini söyledi: “Ajda Hanım’ın kendini bozması çok hoşuma gitti. Birilerine haddini bildirmek gerekiyordu, onu da Ajda Hanım yaptı. Bu hareket, telafisi olmayan bir ayıp. Konsere gelmek istiyorlar, davetiye, hatta protokol temin ediliyor ama son şarkıda kalkıp gidiyorlar. Ne sanata, ne sanatçıya, ne seyirciye yakışıyor. Gelme konsere o zaman! Bundan sonra protokolde oturanlar daha dikkatli olur umarım. Ülkemizde bilet alma sistemi çok yok zaten, buna bir de protokol ekleniyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu.”

Haberin Devamı

FERHAT GÖÇER: ORADA OTURAN DAHA HASSAS DAVRANMALI





MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Ajda Pekkan’a hak verdi: “Çok haklı. Protokoldeki misafirlerin şarkının ortasında kalkıp konser alanını terk etmesi sanatçının motivasyonunu bozuyor. Bu bir moral işi. Protokolde oturanlar diğer seyirciden daha hassas davranmalı. Konserlerde erken kalkıp gidenlerin zaten yüzde 99’u davetli olarak gelmiştir. ‘Geldik gördük, tamam’ diyenler konser bitmeden alanı terk eder. Protokol, bu işin içinde sonuçta. Yıllardır sahne hayatı var ve bu olduğu müddetçe de protokol olacaktır. Ama belki de Ajda olayından sonra bu meseleyi de masaya yatırmanın vakti geldi.”

Haberin Devamı

ATA DEMİRER'E ESPRİ MALZEMESİ OLDU





Ajda Pekkan’ın ‘protokol krizi’, Ata Demirer’e espri malzemesi oldu. “Ata Demirer Gazinosu” şovuyla önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan komedyen, geceye Süperstar’a gönderme yaparak başladı: “Bu gece uzun olacak, şimdiden söyleyeyim. Protokol dahil gitmek isteyen olursa sona doğru, hiçbir şey demeyeceğim ben, söz veriyorum. Plakasını çekip Ajda Pekkan’a göndermeyeni... Az kalsın küfür edecektim!”

BETÜL DEMİR: BEN OLSAM KAFALARINI KIRARDIM!





Önceki gün Bebek’te görüntülenen Betül Demir, sorular üzerine Ajda Pekkan’ı haklı bulduğunu söyledi: “Kesinlikle Ajda Hanım haklı. Millet olarak konser adabını bilmiyoruz bence. ‘Ajda Pekkan’lar da bu dünyaya çok az gelir. Ben olsam kafalarını kırardım!” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

DÜNYA YILDIZLARININ KONSERİNDE PROTOKOL KRİZİ

Boyacı çocuklar en önde

Dünyaca ünlü Meksikalı gitar virtüözü Carlos Santana, 1989’da İstanbul’da verdiği konserde protokoldekileri kaldırıp en öne şehir turu sırasında tanıştığı ayakkabı boyacısı çocukları oturtmuştu.

Arkadakileri sahne önüne aldı

Dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave, 2001 yılında İstanbul’da verdiği konserde en önde oturanların eğlenmediğini görünce, arkadaki coşkulu kalabalığı protokolün önüne aldı.