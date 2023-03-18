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Konserin geliri köy okullarına

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#Gazapizm#Haluk Levent#Köy Okulları Değişim Ağı
Konserin geliri köy okullarına
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 08:49

Gazapizm önceki akşam senfoni orkestrası ile Volkswagen Arena’da sahne aldı. Ünlü rap’çi biletleri tükenen konserinin gelirini depremzedelere yardım eden Köy Okulları Değişim Ağı’na bağışladı.

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Gazapizm önceki akşam “+1 Sunar: Gazapizm Senfoni İstanbul 2023”le Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluştu. Biletleri tükenen konserin geliri ise deprem bölgesinde faaliyet gösteren Köy Okulları Değişim Ağı’na bağışlandı.

Ünlü rap’çi, sevilen şarkılarını Orhan Şallıel yönetimindeki toplam 150 kişiden oluşan senfoni orkestrası ve koroyla seslendirdi. Gazapizm’i yaklaşık 6 bin kişi izledi. Gazapizm’in sahnesine Ceza, Göksel, Haluk Levent ve Melike Şahin birer şarkıyla konuk oldu. Gazapizm, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilet alarak deprem bölgesindekilere bağışta bulundunuz. Ben eğitimin önemine inanıyorum. O yüzden böyle bir iş birliği yaptık. Çok güzel bir şeye vesile oldunuz” dedi.

Konserin geliri köy okullarına

Haluk Levent
Konserin geliri köy okullarına

Ceza
Konserin geliri köy okullarına

Melike Şahin
Konserin geliri köy okullarına

Oyuncu Özge Özaçar, “Sanat aracılığı ile yardım ve destek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşam burada olduğum için çok mutluyum” dedi.
Konserin geliri köy okullarına

Begüm Obiz
Konserin geliri köy okullarına

Hazal Subaşı
Konserin geliri köy okullarına

Gazapizm



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#Gazapizm#Haluk Levent#Köy Okulları Değişim Ağı

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