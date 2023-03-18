Konserin geliri köy okullarına

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Gazapizm önceki akşam “+1 Sunar: Gazapizm Senfoni İstanbul 2023”le Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluştu. Biletleri tükenen konserin geliri ise deprem bölgesinde faaliyet gösteren Köy Okulları Değişim Ağı’na bağışlandı.



Ünlü rap’çi, sevilen şarkılarını Orhan Şallıel yönetimindeki toplam 150 kişiden oluşan senfoni orkestrası ve koroyla seslendirdi. Gazapizm’i yaklaşık 6 bin kişi izledi. Gazapizm’in sahnesine Ceza, Göksel, Haluk Levent ve Melike Şahin birer şarkıyla konuk oldu. Gazapizm, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilet alarak deprem bölgesindekilere bağışta bulundunuz. Ben eğitimin önemine inanıyorum. O yüzden böyle bir iş birliği yaptık. Çok güzel bir şeye vesile oldunuz” dedi.

CezaMelike ŞahinOyuncu Özge Özaçar, “Sanat aracılığı ile yardım ve destek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşam burada olduğum için çok mutluyum” dedi.Begüm ObizHazal Subaşı