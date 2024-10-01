Konsere geç kaldı seyirci ayaklandı... 'Neler çektiğimi bir bilseniz'

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Müzik dünyasının ‘Süperstar’ı Ajda Pekkan, önceki akşam İzmir’de dinleyicileriyle buluştu. Efes Antik Tiyatro’daki konserin saat 21.00’de başlaması gerekiyordu, ancak dakikalar geçmesine rağmen ünlü sanatçı sahneye çıkmadı. Sabırsızlanmaya başlayan seyirciler alkışlar ve yuhalamalarla durumu protesto ederken, kimileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi, kimileri de saat 22.00’den sonra konser alanını terk etti. Uzun süreli bekleyişin ardından Efes Antik Tiyatro’ya ulaşan Ajda Pekkan, sahneye çıkarak hayranlarını selamladı ve geciktiği için özür diledi.

ÇOK ÖZENDİM BİRAZ DA ONDAN KAYNAKLANIYOR

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Ajda Pekkan gecikmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı: “Değerli alkışlarınız için çok ama çok teşekkürler ediyorum. Efendim kusura bakmayın, bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Bu gibi yerlerin ön provası yapılamıyor tabii ki, mesafeler açısından. Çok beklediniz biliyorum, geç kaldığım için çok özür diliyorum. Tabii şöyle komik bir şey oldu; herkes daha rahat kılıklarla çıkıyor buraya ama ben Sprinter arabayla geldim, ayakta. Aman elbisem buruşmasın, aman bilmem ne olmasın diye. Sizleri çok sevdiğimden çok özenli olduğum için. Biraz da ondan kaynaklanıyor, kusura bakmayın ne olur. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için.”

Bilirkişi Ajda Pekkan’ı haklı buldu

Ajda Pekkan, iki albümünde yer alan 31 eseri izinsiz şekilde dijital platformda kullandıkları gerekçesiyle Avrupa Müzik ve Bonus Müzik’e dava açtı. Mahkeme, iki şirketin Pekkan’a ait eserleri izinsiz kullanıp kullanmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik’in davaya konu eserler üzerinde hak sahibi olmadığı, iki şirketin eserleri dijital platformlarda güncel olarak yayında bulundurduğu belirtildi. Yargılama, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde devam ediyor.