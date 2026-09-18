Konserde tacize Okan Kurt'tan müdahale

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçu, yazın Bodrum’da talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek “Terliklerle kayıp düştüm. Kalçamdan tedavi oluyorum. Biraz ızdırabım var ama iğne oluyorum. İdare edeceğiz artık” dedi.

Müzik kariyerinde 30’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Akalın, konser yerine yeni şarkılara odaklandığını dile getirdi. Röportaj sonrası sahneye çıkan sanatçı, hit şarkılarını seslendirdi.

Performansı sırasında seyircilerin arasına inerek şarkı söyleyen Demet Akalın, bir kişinin tacizine uğradı. Durumu fark eden şarkıcının eşi Okan Kurt söz konusu kişiye tokat attı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale etti.



Konseri noktaladıktan sonra aracına giderken görüntülenen Demet Akalın, tepkisini “Her tarafımı elledi. ‘Alsanıza şunu, polis molis yok mu’ dedim. Yanımda birileri vardı, onlara söyledim. Tam dayaklık” sözleriyle dile getirdi.