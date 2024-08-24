Konser sonrası deniz keyfi

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Ünlü şarkıcı ertesi gün arkadaşı Berrak Tüzünataç’la deniz keyfi yaptı. İki ünlü isim Cennet Koyu’ndaki bir plajda objektife yansıdı. (Kamil SÜMER)

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Çeşme tatili

Dağılan Model grubunun gitaristi Can Temiz, eşi Burcu Erim’le Çeşme’de tatil yapıyor.

Çift önceki gün Alaçatı’daki bir plajdaydı. Renkli saçlarını kazıtan ve kilo aldığı gözlenen Can Temiz, denizde eşiyle romantik dakikalar yaşadı.

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Bir dönem Model’in vokalisti Fatma Turgut’la aşk yaşayan Temiz, daha sonra grubun stil danışmanı Burcu Erim’le görüşmeye başlamış ve ilişkisini nikâh masasına taşımıştı. (Deniz BOY)

Aşklarım

Seda Üren ailesiyle Bodrum’da tatil yapıyor.

Ünlü şarkıcı önceki gün eşi Ercüment Nefesoğlu, oğulları Nefes ve Ateş’le verdikleri aile pozunu Instagram hesabında “Aşklarım” notuyla paylaştı.

Açık hizmet

Sinan Akçıl sahilde verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

Şarkıcı, kaslarını sergilediği fotoğrafın altına şu notu düştü: “İnanmazsın ama sadece güneşin filtresi var. Paparazziler bu yaz yakalayamadı farkındasınız, ben de açık hizmet yapayım dedim. Tamamen bıraktık 1 aydır ama hâlâ kışın gösterdiğimiz performansın ekmeğini yiyoruz.”