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Konser şampiyonu Hande Yener

#Hande Yener#Alaçatı#Konser
Konser şampiyonu Hande Yener
Deniz BOY

HANDE Yener, önceki gün The Beach Alaçatı’da sahneye çıktı.

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Pembe bikini takımı ile dikkatleri üzerine çeken Yener için tam 120 şişe şampanya patlatıldı. Instagram hesabından yayınladığı konser takvimiyle yaz aylarının en çok konser yapan sanatçısı olduğunu gözler önüne seren Yener, şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Söylediği aşk parçasının ardından kendi tespitini dile getiren sanatçı, “Eskiyi unutamayanlar kilo alıyormuş. Gerçi aranızda kilolu insan da yok. Demek ki herkes ayrılmış da gelmiş” şeklinde espri yaptı.

Mekânı dolduran tatilciler, konser boyunca dans edip günün tadını çıkarırken ünlü şarkıcı, İzmir’in kızlarının çok güzel olduğunu söyleyerek, “Erkekler, işiniz zor vallahi. Size hak vermemek mümkün değil” dedi. 

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#Hande Yener#Alaçatı#Konser

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