Konser öncesi Ata'mızı ziyarete geldik!

Haberin Devamı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın gururu Türkiye’nin dört bir yanında hissedildi. Sanat, spor ve televizyon dünyasının sevilen isimleri de yaptıkları paylaşımlarla milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kimi Atatürk’e duyduğu minneti dile getirirken, kimi de Türk bayrağıyla verdiği pozlarla dikkat çekti. İşte ünlü isimlerin 19 Mayıs’a özel dikkat çeken paylaşımları…

ECE SEÇKİN

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ımız kutlu olsun! Biz konserimiz öncesinde Ata’mızı ziyarete geldik.

KEREM CEM

Türk milletinin ilk kurtuluş adımı atılmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ımız kutlu olsun.

Haberin Devamı

TARKAN

Megastar Tarkan da Gençliğe Hitabe'nin “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” ilk cümlesiyle başlayan paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli fotoğraflarıyla 19 Mayıs'ı kutladı. Ünlü isim, sonda da “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

DEMET AKBAĞ

Usta oyuncu Demet Akbağ, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

EZGİ ŞENLER

Oyuncu Ezgi Şenler de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni paylaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İBRAHİM TATLISES

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

KALBEN

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Kalben de bayram coşkusuna “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerin özgürce serpildiği güzel günlere...” sözleriyle kutladı.

MUSTAFA SANDAL

Son dönemde Saygı1 konseriyle adından söz ettiren Mustafa Sandal da paylaşımına "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'mız kutlu olsun" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını “İzinden yürüyen, yolundan şaşmaz” diyerek paylaştı.

KEREM ALIŞIK

Usta oyuncu Kerem Alışık da paylaşımında “Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.