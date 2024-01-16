Konser biletleri karaborsada

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23 Mayıs’ta Türkiye’de konser verecek olan Scorpions grubunun biletleri de yok sattı. Her iki konserin de biletleri tükenince fırsatçılar harekete geçti. Biletler, internet üzerinden yaklaşık 10 katı fiyatla ilanlar verilerek satılmaya başladı.

Yayınlanan ilanlarda, Megadeth konseri için belirlenen 792 liralık standart biletlerin yaklaşık 5 bin 500 liraya, 2 bin 750 lira fiyat biçilen VIP biletlerin ise 25 bin lira ile 30 bin lira arasında satışa çıkarılması dikkat çekti.

Scorpions için de 1350 lira ile 13 bin lira aralığında resmi olarak satışa çıkarılan biletlerin yaklaşık 10 kata varan fiyat farklarıyla satıldığı göze çarptı.

Bir internet sitesindeki ilanda, satıcının Scorpions konseri için aldığı 13 bin liralık VIP bileti 85 bin 397 liraya satışa sunduğu görüldü.

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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili ‘karaborsa’ ve ‘dolandırıcılık’ uyarısı yaptı:

“Karaborsacılık suç, dolandırılma riski de var. Tüketiciler dikkatli olmalı.”

Avukat Fevzi Doğan da biletlerin sadece resmi satıcı aracılığıyla satılması gerektiğini belirterek “Telif hakları sahibini de zarara uğratmış oluyorlar, bu hem etik değil hem de suç” diye konuştu.