Komedinin sevilen yüzleri bir arada... Sıcak Büfe'den kahkaha taştı!

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Filmin vizyon öncesi ilk gösterimi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Kahkahaların havada uçuştuğu etkinliğe, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, D Media adına filmin yapımcısı Kanal D Drama Direktörü Gökhan Yıldız ile filmin oyuncuları Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Esra Kızıldoğan ve Orhan Aydın katıldı. Ev sahipliğini Soho House İstanbul'un yaptığı özel gösterime basın mensupları ve sosyal medyanın popüler isimleri yoğun ilgi gösterdi. Sıcak Büfe'nin başrol oyuncusu Orkuncan İzan'ı, Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ndeki rol arkadaşı, İzzet karakterini canlandıran Furkan Rıza Demirel de yalnız bırakmadı.

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"KAHKAHA GARANTİLİ SICAK BİR FİLM"

Sıcak Büfe'nin özel gösterimine katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, davetlilere ve film ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Sıcak Büfe'yi üç kez izledim. Üçünde de sürekli güldüm. Kahkaha garantili, çok sıcak ve güzel bir film. Bu dönemde de böyle bir işe ihtiyacımız vardı. Çok güzel bir komedi. Karşılığını bulacak diye düşünüyoruz" diyerek sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti.

"MUHTEŞEM BİR KADRO"

Filmde Cihangir karakterine hayat veren usta komedyen Hakan Yılmaz, davetin en heyecanlı ismiydi. Filmi ilk kez izlediğini belirten başarılı oyuncu, "Ben de sizlerle beraber izledim. Muhteşem bir kadroyla ve D Media ile birlikte bu filmi hayata geçirdik. Çok mutluyum, yolu açık olsun" sözleriyle duygularını ifade etti.

"FİLME BEN KEFİLİM"

Sıcak Büfe'de Hakan karakterini canlandıran Orkuncan İzan, filmle ilgili iddialı konuştu: "Bütün süreç başından sonuna kadar bizim için çok keyifli geçti. Filmimiz artık seyirciye emanet. Umarım onlar da bizim kadar keyif alacaklardır. Çok eğleneceklerine ben kefilim."

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SICAK BÜFE LEZZETLERİ İKRAM EDİLDİ

Kahkahaların havada uçuştuğu komedi darbesi Sıcak Büfe özel gösteriminde filmin konseptine uygun bir atmosfer yaratıldı. Filmin en eğlenceli kesitlerinden oluşan yarım saatlik izleme öncesi davetlilere Sıcak Büfe lezzetleri ikram edildi.

KAHKAHA SOSLU BİR SUÇ HİKAYESİ

Sinemaseverlere macera ve kahkaha dolu dakikalar vaat eden komedi darbesi Sıcak Büfe'nin konusu şöyle: Cihangir ve Hakan isimli iki kardeş büfecilik yapar, bir yandan da ticari borçlarını ödemeye çalışır. Her gün büfeye uğrayan müşterilerinden biri, yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. O mafya temsilcisi büfenin arka deposunda "ölüverince" iki kardeş cesedi denize atıp çantadaki paraya el koyarlar. O andan itibaren Cihangir ve Hakan kendilerini ve ailelerini komik bir o kadar da gerilimli olayların içinde bulur.

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KOMEDİNİN SEVİLEN YÜZLERİ

D Media imzalı 'Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'a başrollerde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. Senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül'ün birlikte kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

Türkiye ve Azerbaycan'da gösterime giren 'Sıcak Büfe' 22 Mayıs'ta Avrupa'da da seyirciyle buluşacak!