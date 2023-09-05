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'Kolpaçino' 7 yıl sonra dönüyor!

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#Kolpaçino#Şafak Sezer#Aydemir Akbaş
Kolpaçino 7 yıl sonra dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 10:45

Komedi serisi “Kolpaçino” 7 yıl aradan sonra 4’üncü filmiyle dönüyor. Ekip çekimlere başladı.

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ÇEKİMLER BAŞLADI

İlk filmi 2009 yılında çekilen “Kolpaçino” serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer’in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’le paylaştığı “Kolpaçino 4”ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı.

Kolpaçino 7 yıl sonra dönüyor

ÖZGÜR’ÜN HESAPLAŞMASI

Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli “Kolpaçino 4”, kasım ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu film, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.

 

 

 

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#Kolpaçino#Şafak Sezer#Aydemir Akbaş

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