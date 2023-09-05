'Kolpaçino' 7 yıl sonra dönüyor!

Haberin Devamı

ÇEKİMLER BAŞLADI

İlk filmi 2009 yılında çekilen “Kolpaçino” serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer’in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’le paylaştığı “Kolpaçino 4”ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı.

ÖZGÜR’ÜN HESAPLAŞMASI

Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli “Kolpaçino 4”, kasım ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu film, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.