Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar

Kocan Kadar Konuş filmini devamı niteliğinde çekilen Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Komedi filmi sevenlerini kendisine hayran bırakan filmde Sinan ve Efsun'un evlilik kararı ele alınıyor. İşte, filme dair detaylar...

Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun’u yeni maceralar bekliyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanan filmde başrolleri yine Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. İkiliye kadroda Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan eşlik ediyor.

Geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.