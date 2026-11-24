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Sahne tarzı, renkli kişiliği ve gösterişli yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kobra Murat, bu kez aile saadeti yaşadı. Oğlu Yiğithan'ın evlilik yolunda ilk adımı atmasıyla aile arasında nişan heyecanı yaşandı.

Nişan merasimi için gelin evine giden Kobra Murat ve ailesi, kapıda karşılanırken eğlenceli anlar yaşandı.

Müstakbel gelini Melisa Karaboyacı'nın kapıyı açmasıyla cebinden bir tomar dolar çıkaran Kobra Murat, paraları genç kızın üzerine saçtı.

Dolarları havaya savururken müstakbel gelinine seslenen Kobra Murat, "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" sözleriyle ortalığı neşelendirdi.

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Nişan merasiminden görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Kobra Murat'ın müstakbel gelininin kolundaki altın bilezikler dikkat çekti.

SERVETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kobra Murat'ın nişan merasimindeki dolar şovu, geçmişte yaptığı mal varlığı açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, daha önce konuk olduğu programda servetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Haftanın hemen her günü program yaptığını söyleyen Divandiler, günde 21 saat çalışıp yalnızca 3 saat uyuduğunu anlatmıştı.

Mal varlığını da açıklayan Kobra Murat, "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcının yıllar önce yaptığı bu açıklamalar, oğlunun nişanında gerçekleştirdiği dolar şovuyla birlikte yeniden gündeme geldi.

LAKABI NEDEN KOBRA MURAT?

Murat Divandiler'in 'Kobra Murat' lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Ünlü isim, bu duruma da açıklık getirdi. Terzilik yaptığı dönemde zengin bir kadına kostüm diken isim, yine aynı kadın tarafından düğüne davet edildi.

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Murat Divandiler’in düğünde yaptığı 'kobra' şovu sonrası adı 'Kobra' olarak anılmaya başladı. Bu durum sonrası ‘Keskin Makas’ olan dükkanının adını da ‘Romanların Cemil İpekçi’si Kobra Murat’ olarak değiştirdi. Ünlü sanatçı Seda Sayan tarafından çıktığı bir defilede keşfedildiğini belirten Kobra Murat, sonrasında ise sahne şovlarına ve şarkıcılığa başladığını açıkladı.