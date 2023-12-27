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Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı! ‘Hayati tehlikem var’

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#Kobra Murat#Kobra Murat'a Ne Oldu?#Kobra Murat Kimdir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 09:12

Belçika dönüşü uçakta bağırsak çatlaması yaşayan Kobra Murat ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini ve iyileşme sürecinin de bir ayı bulacağını söyledi.

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Şov dünyasının renkli ismi Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden aldı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Murat ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yaptı.

"Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun."

Kobra Muratın bağırsağı çatladı ‘Hayati tehlikem var’

KARNIMDA PATLAMA OLDU

Kobra Murat daha sonra yayınladığı videoda sevenlerine seslendi; "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika'dan gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum."

 

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