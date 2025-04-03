Görenler dönüp bir daha bakıyor... Kobra Murat Balat'taki 5 katlı konağının kapılarını açtı!

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EVRİM AKIN’A DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Kobra Murat, Evrim Akın’ı romanlara yakışır bir şekilde davulla zurnayla karşıladı. İki ismin buluşmasında büyük bir coşku yaşandı. Roman ezgileri eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Kobra Murat üzerine paralar yağdırmayı da ihmal etmedi.

HER KÖŞESİ ALTIN VARAKLI KOBRA MURAT KONAĞI

Evrim Akın evin içine girer girmez altın kaplama detaylarla karşılaştı. Girişte sohbete başladıklarında Kobra Murat’ın eşi Emine Hanım da sohbete katıldı.

Romanların modacısı ve ünlü şarkıcı Kobra Murat’ın salonu ise siyah mobilya ve altın varaklı detaylarla dolu. Evin tüm dekorasyonu ile Kobra Murat kendisi ilgilenmiş, eşinin, daha çok sadelikten yana olduğunu dile getirdi.

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Salonun her bir köşesinde altın ve gümüş kaplama objeler, şık ve gösterişli aksesuarlar dikkat çekiyor.

Halının bile altın varaklı olması ayrı bir detaydı.

“ÜZÜNTÜDEN 45 KİLO VERDİM”

Salondaki sohbet sırasında geçmiş yıllarından, anılarından bahseden Kobra Murat göz yaşlarına hâkim olamadı.

38 yaşında hayatını kaybeden annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Annesinin hastalığı sırasında askerde olan ünlü şarkıcı üzüntüden 45 kilo verdiğini anlattı.

Askerlik dönüşü eşi Emine Hanım ile tanışmasını, onu nasıl ikna ettiğini anlatan Murat Divandiler gençliğinde çok yakışıklı olduğunun altını çizdi ve “kızlar bana bakarken neredeyse camdan düşüyordu” diyerek yüzleri gülümsetti.

TERZİLİKTEN, MODACILIĞA; MODACILIKTAN ŞARKICILIĞA

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Romanların prensi olarak tanınıp sevilen Kobra Murat terzilikle başlayan kariyerinin nasıl modacılığa ve şarkıcılığa uzandığını da anlattı.

ROMANLARIN TEK MODACISI

Romanların tek modacısı olan ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın programına katıldığını ardından da tanınmaya başladığını anlattı, tanınmaya başladıktan sonra da çocuklarına 9 gün 9 gece sünnet düğünü yaptığını söyledi.

GÜMÜŞ TAKUNYALAR, ALTIN KAPLAMA AYAKKABILAR

Altına olan düşkünlüğüyle bilinen ve evin her köşesini altın detaylarıyla süsleyen ünlü şarkıcının vitrinindeki gümüş takunya ve altın kaplama ayakkabılar Evrim Akın’ın gözünden kaçmadı.

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Kobra Murat’ın giyinme odasını da gezdi Evrim Akın. Birbirinden renkli, ışıltılı, gösterişli ve oldukça ağır sahne kostümlerinin olduğu odada ünlü şarkıcının dikiş makinesi de vardı. Mor renklerin hâkim olduğu odada yine altın varak detayları göze çarptı.

“324 TANE ÖDÜLÜM VAR, HAYATIMIN 12 TANE BELGELESİ VAR, PIRLANTA GİBİ 3 EVLADIM VAR”

Kariyerini nasıl ilmek ilmek işlediğini, bugünlere nasıl geldiğini anlatan ünlü şarkıcı yaptığı yardımlardan da bahsetti “kapıma gelen kimseyi eli boş çevirmem” dedi.

Osmanlı soyundan gelen roman olduklarının da altını çizen Murat Divandiler, yüzüklerinin küpelerinin de 400 – 500 yıllık olduğunu belirtmeden geçmedi.

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“EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ”NE ÖZEL DİKME TAVUK

Kobra Murat mutfağa girdi ve “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” için dikme tavuk yemeği yaptı. Önce tavuğun içine doldurmak için iç pilavını hazırladı, pilavın pişmesinin ardından tavuğun içini doldurarak pişirmeye başladı.

Tavuk pişerken Evrim Akın ünlü şarkıcının evindeki bir başka odayı gezdi.

Kırmızı rengin ağırlıkta olduğu salonda klima bile altın sarısına boyanmış.