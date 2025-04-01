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'Klostrofobim var kalabalığa giremem'

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Avşar #Zehra Çilingiroğlu#Etiler
Klostrofobim var kalabalığa giremem
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 09:52

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Etiler’deki Da Mario’da yemek yedi.

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Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Avşar, sanatçıların bayram kaşeleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Rakamlara bir şey diyemem, kimin ne aldığını bilmiyorum. Bana da teklif geldi her bayram olduğu gibi. Ama benim klostrofobim var. Bayramlarda, o kalabalıkta bir yere gidemiyorum.”

Klostrofobim var kalabalığa giremem

İŞKADINI OLDU

Hülya Avşar, medikal ürünler üretecek bir fabrikaya ortak olması hakkında da konuştu: “Büyük bir işe adım attım. Sporcular için de işe yarayacak bir ürünün üretimine başlıyoruz. Reklam filmlerini çektik, yakında ortaya çıkacaktır. Yavaş yavaş işkadınlığına girelim dedim. Hayırlısı olsun.”

Klostrofobim var kalabalığa giremem


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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Etiler

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