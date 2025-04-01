'Klostrofobim var kalabalığa giremem'

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Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Avşar, sanatçıların bayram kaşeleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Rakamlara bir şey diyemem, kimin ne aldığını bilmiyorum. Bana da teklif geldi her bayram olduğu gibi. Ama benim klostrofobim var. Bayramlarda, o kalabalıkta bir yere gidemiyorum.”

İŞKADINI OLDU



Hülya Avşar, medikal ürünler üretecek bir fabrikaya ortak olması hakkında da konuştu: “Büyük bir işe adım attım. Sporcular için de işe yarayacak bir ürünün üretimine başlıyoruz. Reklam filmlerini çektik, yakında ortaya çıkacaktır. Yavaş yavaş işkadınlığına girelim dedim. Hayırlısı olsun.”



