'Klondike' Amerika ve Almanya’dan ödülle döndü

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Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın üstlendiği “Klondike”, 24 Nisan’da Amerika’da düzenlenen 48. Seattle Film Festivali 2022’nin Resmi Yarışması’nda ‘jüri büyük ödülü’ne layık görüldü. Ukrayna-Türkiye ortak yapımı olan film, savaşın eşiğinde düşürülen bir uçağın ve köyünü terk etmeyen hamile bir kadının hikâyesini anlatıyor.

ÖNGÖRÜLÜ BİR FİLM

Festivalin jüri üyeleri Roadside Dağıtım Şirketi’nin satın alma direktörü Angel An, Palm Spring Uluslararası Film Festivali’nin baş programcısı David Ansen ile Denver Film Topluluğu ve Denver Film Festivali’nin sanat yönetmeni olan Matthew Campbell etkisi açısından trajik olan filmi, savaş başlamadan önce beyazperdeye aktarması nedeniyle öngörülü olduğunu söyledi. “Klondike”, Almanya’da gerçekleşen 22. GoEast Film Festivali’nde de 3SAT Televizyonu tarafından ‘TV alım ödülü’ne layık görüldü.