Kızının vefatıyla sarsılmıştı... 'Bu acı kelimelerle ifade edilemez'

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Usta sanatçı, hisleri sorulunca “Çok zor. Kelimelerle ifade edilecek gibi değil” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Henüz erken

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı önceki akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

İlişkileriyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda” diyen çifte “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Yanıt Esra Bilgiç’ten geldi: “Evlilik için henüz çok erken.” (Sayit DURMAZ)

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Orasını karıştırmayın

2021’de evlendiği Ada Sanlıman’dan 1.5 yıl sonra boşanan Mehmet Turgut, önceki gece Cihangir sokaklarında genç bir kadınla görüntülendi.

Muhabirlere “Ben bekâr bir adamım, beni çekmeniz sıkıntı olmaz. Fakat yanımda bulunan kişilere sıkıntı olabilir” diyen fotoğrafçı, “Yanınızdaki hanımefendi yeni sevgiliniz mi?” sorusunu ise “Orasını karıştırmayın arkadaşlar” diyerek yanıtlamadı. (Sayit DURMAZ)

Sürpriz düet

Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Kiraz Ağacı” adlı şarkıda Sevtap Ünal’la düet yaptı.

Söz ve müziği de Ünal’a ait şarkı, Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Osmanlı’da bir Şımarık

Başrollerini Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in paylaştığı “Şımarık” filminin afişi yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu “Şımarık”, zengin bir babanın sorumsuz oğlu Mete’nin ilginç bir ceza sonucu kendini 16’ncı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda bulmasını konu alıyor.

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