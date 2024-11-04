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Kızının vefatıyla sarsılmıştı... 'Bu acı kelimelerle ifade edilemez'

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#Mazhar Alanson#Esra Bilgiç#Mehmet Turgut
Kızının vefatıyla sarsılmıştı... Bu acı kelimelerle ifade edilemez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 08:34

Kızı Eda Alanson’un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson, önceki akşam Tarabya’da eşi Biricik Suden’le görüntülendi.

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Usta sanatçı, hisleri sorulunca “Çok zor. Kelimelerle ifade edilecek gibi değil” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kızının vefatıyla sarsılmıştı... Bu acı kelimelerle ifade edilemez

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Henüz erken

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı önceki akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Kızının vefatıyla sarsılmıştı... Bu acı kelimelerle ifade edilemez

İlişkileriyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda” diyen çifte “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Yanıt Esra Bilgiç’ten geldi: “Evlilik için henüz çok erken.” (Sayit DURMAZ)

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Orasını karıştırmayın

2021’de evlendiği Ada Sanlıman’dan 1.5 yıl sonra boşanan Mehmet Turgut, önceki gece Cihangir sokaklarında genç bir kadınla görüntülendi.

Kızının vefatıyla sarsılmıştı... Bu acı kelimelerle ifade edilemez

Muhabirlere “Ben bekâr bir adamım, beni çekmeniz sıkıntı olmaz. Fakat yanımda bulunan kişilere sıkıntı olabilir” diyen fotoğrafçı, “Yanınızdaki hanımefendi yeni sevgiliniz mi?” sorusunu ise “Orasını karıştırmayın arkadaşlar” diyerek yanıtlamadı. (Sayit DURMAZ)

Sürpriz düet

Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Kiraz Ağacı” adlı şarkıda Sevtap Ünal’la düet yaptı.

Kızının vefatıyla sarsılmıştı... Bu acı kelimelerle ifade edilemez

Söz ve müziği de Ünal’a ait şarkı, Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Osmanlı’da bir Şımarık

Başrollerini Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in paylaştığı “Şımarık” filminin afişi yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu “Şımarık”, zengin bir babanın sorumsuz oğlu Mete’nin ilginç bir ceza sonucu kendini 16’ncı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda bulmasını konu alıyor.

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Kızının vefatıyla sarsılmıştı... Bu acı kelimelerle ifade edilemez


Oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan ve Efekan Can’ın da yer aldığı film, 20 Aralık’ta vizyona girecek.

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#Mazhar Alanson#Esra Bilgiç#Mehmet Turgut

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