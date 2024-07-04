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Kızına şiddet uyguladığı iddia ediliyordu... Deniz Akkaya'ya hapis şoku!

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#Deniz Akkaya#Ayşe Önbilgin#Efe Önbilgin
Kızına şiddet uyguladığı iddia ediliyordu... Deniz Akkayaya hapis şoku
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 15:09

ESKİ manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saydı.

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Geçen Mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AKKAYA HAKKINDA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ, İDDİANAME KABUL EDİLİRSE AKKAYA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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#Deniz Akkaya#Ayşe Önbilgin#Efe Önbilgin

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