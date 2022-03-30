Kızılay’ın başlattığı Ukrayna’ya yardım kampanyasına Turkcell’den destek

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Şirket, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanan insani krizle ilgili harekete geçti. Şirketin, Kızılay’ın İnsani Yardım kampanyası kapsamında Ukrayna’ya gönderdiği ve ağırlıklı olarak gıda ve diğer insani yardım malzemelerini içeren 5 tır İstanbul’dan yola çıktı. Konvoyu, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Genel Müdürü Murat Erkan uğurladı.

Yaşanan insani krizle ilgili Aksu, “Hemen her doğal afette ve insani krizde sosyal projelerle katkı sunmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. O yüzden uzak-yakın demeden hızlı bir şekilde yardım organizasyonları gerçekleştiren Türk Kızılay’ının bu çağrısını destekliyoruz. Savaşın başlamasının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti. O günden beri gelişmeleri üzülerek takip ediyor, bölgedeki gerilimin ve başta çocuklar olmak üzere savaştan etkilenen insanların yaşadığı mağduriyetin daha fazla büyümemesini temenni ediyoruz. Mevsimsel şartların da zorladığı bölgedeki halkın ihtiyaçları doğrultusunda, öncelikli insani yaşam malzemeleri içeren yardım desteğimizi Kızılay aracılığıyla yola çıkardık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Ukrayna’daki iştirakimiz lifecell ile birlikte savaşın başladığı andan itibaren faaliyetlerimizi devam ettiriyor, kesintisiz iletişim için çalışıyoruz. İletişim network altyapımızın ve operasyonlarımızın sürekliliği için ilave tedbirler alıyor, çatışma bölgelerinde ve civarında iletişimin kopmaması için aksiyonlarımızı güçlendiriyoruz. Ayrıca nüfus hareketleri nedeniyle yoğunlaşan noktalarda iletişim için gerekli ağ kapasitesini sağlamaya özen gösteriyoruz.” diye konuştu.

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Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise başlattıkları kampanyaya ilişkin şunları ifade etti: “Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasının hemen ardından Kızılay olarak insani yardım çalışmalarımızı başlattık. Ukrayna Kızılhaç’ının bize bildirdiği ihtiyaç listelerini acil olarak bölgeye ulaştıran ilk insani yardım örgütü olduk. Bugüne kadar yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ülkemizin iyilik elini de bu vesileyle ulaştırdık. Bu süreçte gördük ki; Türkiye’deki şirketlerimiz sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmıyor, ne mutlu ki onlar da bizim gibi dünyanın dertleriyle dertleniyorlar. Kızılay’a ve ihtiyaç sahiplerine destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.”