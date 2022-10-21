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Kızı için mevlit okutan Seda Bakan: Örf ve adetlerimizi seviyorum

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#Seda Bakan#Hadise#Mehmet Dinçerler
Kızı için mevlit okutan Seda Bakan: Örf ve adetlerimizi seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:39

Oyuncu Seda Bakan önceki gün Vichy cilt bakım ürünlerinin tanıtımına Etiler’deki bir mekanda ev sahipliği yaptı.

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Oyuncu, kızı Ela için evinde mevlit okutması hakkında şunları söyledi:

“Ben Leyla’da da mevlit yaptım ve paylaştım. Örf ve adetlerimizi seviyorum. Bunlar bana yaşama sevinci veriyor. Aile hayatıma çok dikkat ederim.” Bakan, büyük kızı Leyla’nın kardeşini kıskandığını belirtti: “Her şey güzeldi ama kıskanmalar başladı.”

Kızı için mevlit okutan Seda Bakan: Örf ve adetlerimizi seviyorum

Yakın arkadaşı Hadise’nin Mehmet Dinçerler’den boşanması hakkında Seda Bakan, “Hadise şu an yurtdışında, gelince doğum gününü kutlayacağız. Onu çok seviyorum, o mutlu olsun başka hiçbir şey istemem. Onun hayatı da güzel, her şey yolunda” dedi.

ELA'NIN 40'I UÇTU!

Seda Bakan'ın minik kızı Ela 40 günlük olunca aile arasında mevlit düzenlenmişti. 

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Mevlitten görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu altına '40'ımız uçuyor' notunu düşmüştü...

 

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#Seda Bakan#Hadise#Mehmet Dinçerler

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