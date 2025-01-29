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Kızı 8. kattan düşmüştü... Okay Köksal, Azra'nın sağlık durumunu anlattı: Kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık...

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#Okay Köksal#Belinay Azra#Survivor 2019
Kızı 8. kattan düşmüştü... Okay Köksal, Azranın sağlık durumunu anlattı: Kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 11:15

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, geçtiğimiz aralık ayında 8. kattan düşerek yaralanmıştı. Köksal, kızının sağlık durumu ile gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte Okay Köksal'ın mesajı: 

"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti. Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor."

Kızı 8. kattan düşmüştü... Okay Köksal, Azranın sağlık durumunu anlattı: Kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık...

"Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın."

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Kızı 8. kattan düşmüştü... Okay Köksal, Azranın sağlık durumunu anlattı: Kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık...

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#Okay Köksal#Belinay Azra#Survivor 2019

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