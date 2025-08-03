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Kız kıza deniz keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Yonca Evcimik#Eda Taşpınar
Kız kıza deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 13:57

Çeşme’de sevgilisi Serkay Tütüncü’yle tatil yapan Zeynep Bastık, önceki gün Alaçatı’daki bir plajda objektife takıldı.

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Günün ilk saatlerini sevgilisiyle locada geçiren ünlü şarkıcı, akşama doğru kız arkadaşlarıyla beraber denize girdi. (Deniz BOY)

Kız kıza deniz keyfi

İtalya tatilinin ardından

Yonca Evcimik, İtalya tatilinden döndü. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini gezen şarkıcı tatilden kalan karelerini sosyal medya hesabında “Geçen haftaki İtalya tatilinden anlar” notuyla paylaştı. Evcimik’in gönderisi takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Kız kıza deniz keyfi

Mikonos güzeli

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ses getiren Eda Taşpınar, Mikonos tatiline devam ediyor. Taşpınar önceki gün Instagram hesabına yine birbirinden renkli tatil karelerini yükledi. Taşpınar’ın paylaşımında adını sakladığı sevgilisiyle çamur banyosu yaparken verdiği poz da yer aldı. Eda Taşpınar o kareye İngilizce “Çamur banyosundan nefret eden biri” notunu düştü.

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Kız kıza deniz keyfi

Romantik tatil

Son olarak “Geleceğe Mektuplar” dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy’la tatil için Göcek’e gitti. Ünlü oyuncu tatilden karelerini Instagram hesabında kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Kız kıza deniz keyfi

Eşinin gözünden

Fahriye Evcen, rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinden ayrılan eşi Burak Özçivit’le Monako’da baş başa romantik bir tatile çıktı. Eşinin objektifine poz veren Evcen, o kareleri sosyal medya hesabında hayranlarının beğenisine sundu. Oyuncu son olarak konakladıkları otelin balkonunda verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı.

Kız kıza deniz keyfi

Tatil modu

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Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde Aleyna karakterine hayat veren Gözde Gürkan, sezon arasını dinlenerek değerlendiriyor. Oyuncu tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaşıyor. Gürkan’ın yayınladığı son karelere takipçileri “Yaz sana çok yakışıyor” ve “Tatilin tadını çıkar” şeklinde yorumlar yazdı.

Kız kıza deniz keyfi

 

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#Zeynep Bastık#Yonca Evcimik#Eda Taşpınar

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