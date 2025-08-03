Kız kıza deniz keyfi

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Günün ilk saatlerini sevgilisiyle locada geçiren ünlü şarkıcı, akşama doğru kız arkadaşlarıyla beraber denize girdi. (Deniz BOY)

İtalya tatilinin ardından

Yonca Evcimik, İtalya tatilinden döndü. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini gezen şarkıcı tatilden kalan karelerini sosyal medya hesabında “Geçen haftaki İtalya tatilinden anlar” notuyla paylaştı. Evcimik’in gönderisi takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Mikonos güzeli

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ses getiren Eda Taşpınar, Mikonos tatiline devam ediyor. Taşpınar önceki gün Instagram hesabına yine birbirinden renkli tatil karelerini yükledi. Taşpınar’ın paylaşımında adını sakladığı sevgilisiyle çamur banyosu yaparken verdiği poz da yer aldı. Eda Taşpınar o kareye İngilizce “Çamur banyosundan nefret eden biri” notunu düştü.

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Romantik tatil

Son olarak “Geleceğe Mektuplar” dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy’la tatil için Göcek’e gitti. Ünlü oyuncu tatilden karelerini Instagram hesabında kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşinin gözünden

Fahriye Evcen, rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinden ayrılan eşi Burak Özçivit’le Monako’da baş başa romantik bir tatile çıktı. Eşinin objektifine poz veren Evcen, o kareleri sosyal medya hesabında hayranlarının beğenisine sundu. Oyuncu son olarak konakladıkları otelin balkonunda verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı.

Tatil modu

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Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde Aleyna karakterine hayat veren Gözde Gürkan, sezon arasını dinlenerek değerlendiriyor. Oyuncu tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaşıyor. Gürkan’ın yayınladığı son karelere takipçileri “Yaz sana çok yakışıyor” ve “Tatilin tadını çıkar” şeklinde yorumlar yazdı.