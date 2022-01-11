Kıvırcık Ali kimdir, ne zaman ve neden öldü? İşte, unutulmaz Kıvırcık Ali şarkıları

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Ölümsüz eserlere imza atan Kıvırcık Ali, mezarı başında çiçeklerle ve fotoğraflarla anıldı. Kıvırcık Ali'nin 11. ölüm yıl dönümünde sevilen sanatçıyı aynı zamanda sosyal medyadan da pek çok ünlü isim de şarkı sözleriyle andı. Peki, Kıvırcık Ali neden ve nasıl öldü? İşte Kıvırcık Ali'nin şarkıları ve hayatı...

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Ali Özütemiz veya bilinen adıyla Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968 tarihinde dünyaya geldi.

Özütemiz, Turhal, Tokat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmiştir. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemevlerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özütemiz, 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekânlarda bağlama çaldı, aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayımlanacak olan üç adet albüm kaydetti. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı.

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Özütemiz 1988'de Şadıman Baş ile evlendi. Bu evliliğinden 2 çocuğu olan Kıvırcık Ali, sonrasında 22 Ocak 2010'da Aslı Güven ile nikah masasına oturdu.

KIVIRCIK ALİ NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

11 Ocak 2011'de Büyükçekmece, İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir Trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybet

Ölümünün ardından aynı yıl Onbir Bir İkibinonbir / Veda isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla Hasret ve Sevdiklerim isimli derleme albümleri yayımlandı.

KIVIRCIK ALİ ŞARKILARI

1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. 1999'da Özütemiz'in ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımlandı. 2000'deki Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı.