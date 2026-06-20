×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kıvanç’ın iki teker sınavı

Güncelleme Tarihi:

#Kivanç Tatlıtuğ#Kenan Sofuoğlu#Zayn
Kıvanç’ın iki teker sınavı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

Kıvanç Tatlıtuğ, motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn’ın kullandığı araca bindi. Zayn’ın iki teker üstünde yaptığı şov, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşattı.

Haberin Devamı

LÜTFEN BANA ACI!

Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz gün Sakarya’daki Kenan Sofuoğlu Pisti’nde Zayn’la buluşup 7 yaşındaki minik yeteneğin kullandığı araca binmişti. Oyuncunun sürüş öncesi Zayn’a “Lütfen bana acı” dediği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Kıvanç’ın iki teker sınavı


HEYECANLI ANLAR

 Zayn, Kıvanç Tatlıtuğ’la pistte geçirdikleri anlara ait yeni bir video paylaştı. Aracı iki teker üzerinde sürerek Tatlıtuğ’a heyecan dolu dakikalar yaşatan Zayn, o anları 5.2 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınladı.

Kıvanç’ın iki teker sınavı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kivanç Tatlıtuğ#Kenan Sofuoğlu#Zayn

BAKMADAN GEÇME!