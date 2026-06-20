Kıvanç’ın iki teker sınavı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00
Kıvanç Tatlıtuğ, motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn’ın kullandığı araca bindi. Zayn’ın iki teker üstünde yaptığı şov, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşattı.
LÜTFEN BANA ACI!HEYECANLI ANLAR Zayn
Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz gün Sakarya’daki Kenan Sofuoğlu Pisti’nde Zayn’la buluşup 7 yaşındaki minik yeteneğin kullandığı araca binmişti. Oyuncunun sürüş öncesi Zayn’a “Lütfen bana acı” dediği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
, Kıvanç Tatlıtuğ’la pistte geçirdikleri anlara ait yeni bir video paylaştı. Aracı iki teker üzerinde sürerek Tatlıtuğ’a heyecan dolu dakikalar yaşatan Zayn, o anları 5.2 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınladı.
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