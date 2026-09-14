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Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazayla ilgili avukatından açıklama

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#Kivanç Tatlıtuğ#Göktürk#Avukat Açıklaması
Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazayla ilgili avukatından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 10:07

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un İstanbul Göktürk’te bulunan evinin bahçesinde 31 Ağustos’ta meydana gelen kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, tadilat çalışmalarının ardından temizlik yapmak için çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu bir işçi, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı ve hastanede yoğun bakıma alındı.

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Kazanın ardından Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ileri sürülürken, oyuncunun avukatı İbrahim Ateş konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Bilgisi ve onayı olmadan çalışma alanına getirildi”

Avukat Ateş, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kazanın Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında bulunduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

Açıklamada, evin bahçesindeki tadilat ve inşaat çalışmalarının Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü, çalışmaların dördüncü gününde ise firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi Tatlıtuğ’un veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan çalışma alanına getirdiği belirtildi.

Firma yetkilisinin bu durumu emniyette verdiği ifadede de açıkça dile getirdiği kaydedildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazayla ilgili avukatından açıklama

“Tatlıtuğ hakkında soruşturma yürütülmedi”

Açıklamada ayrıca, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olayla ilgili yasa gereği herhangi bir soruşturma yürütülmediği ifade edildi. Tatlıtuğ’un kazanın ardından yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçtiği ve hastane, bakım ve tedavi süreci ile masraflar konusunda destek olduğu aktarıldı.

Avukat İbrahim Ateş, bu desteğin halen sürdüğünü belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazayla ilgili avukatından açıklama

Firma yetkilisi adli kontrolle serbest

Açıklamaya göre, olayla ilgili firma yetkilisi Atilla A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hukuki sürecin Tatlıtuğ’un avukatları tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen kişiler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağı ve dava açılacağı bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazayla ilgili avukatından açıklama


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