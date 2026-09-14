Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazayla ilgili avukatından açıklama

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Kazanın ardından Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ileri sürülürken, oyuncunun avukatı İbrahim Ateş konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Bilgisi ve onayı olmadan çalışma alanına getirildi”

Avukat Ateş, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kazanın Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında bulunduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

Açıklamada, evin bahçesindeki tadilat ve inşaat çalışmalarının Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü, çalışmaların dördüncü gününde ise firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi Tatlıtuğ’un veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan çalışma alanına getirdiği belirtildi.

Firma yetkilisinin bu durumu emniyette verdiği ifadede de açıkça dile getirdiği kaydedildi.

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“Tatlıtuğ hakkında soruşturma yürütülmedi”

Açıklamada ayrıca, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olayla ilgili yasa gereği herhangi bir soruşturma yürütülmediği ifade edildi. Tatlıtuğ’un kazanın ardından yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçtiği ve hastane, bakım ve tedavi süreci ile masraflar konusunda destek olduğu aktarıldı.

Avukat İbrahim Ateş, bu desteğin halen sürdüğünü belirtti.

Firma yetkilisi adli kontrolle serbest

Açıklamaya göre, olayla ilgili firma yetkilisi Atilla A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hukuki sürecin Tatlıtuğ’un avukatları tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen kişiler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağı ve dava açılacağı bildirildi.