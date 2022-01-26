Kıvanç Tatlıtuğ ve Berk Erçer'den örnek davranış

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Hayvansever kimliğiyle bilinen Kıvanç Tatlıtu yine alkışlanacak bir harekete imza attı. Eşi Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle daha çok Bodrum'da olan oyuncu, İstanbul'a döndü.

Oyuncu, İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle, hayvanları da unutmadı. Tatlıtuğ, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a gidereki köpeklere mama verdi.

Bu anları ise Başak Dizer, Instagram'dan yayınladı. Dizer, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzel şey... Ormana köpekleri beslemeye gitmek. Sizinler gurur duyuyorum beyler. Bu sefer ben gidemedim haftaya inşallah... Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz" diye yazdı.

İki oyuncunun bu hareketi takdir topladı.