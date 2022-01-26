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Kıvanç Tatlıtuğ ve Berk Erçer'den örnek davranış

#Kıvanç Tatlıtuğ #Başak Dizer#Berk Erçer
Kıvanç Tatlıtuğ ve Berk Erçerden örnek davranış

Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışında hayvanları unutmadı. Oyuncu, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a giderek, köpeklere mama dağıttı.

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Hayvansever kimliğiyle bilinen Kıvanç Tatlıtu yine alkışlanacak bir harekete imza attı. Eşi Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle daha çok Bodrum'da olan oyuncu, İstanbul'a döndü.

Oyuncu, İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle, hayvanları da unutmadı. Tatlıtuğ, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a gidereki köpeklere mama verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Berk Erçerden örnek davranış

Bu anları ise Başak Dizer, Instagram'dan yayınladı. Dizer, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzel şey... Ormana köpekleri beslemeye gitmek. Sizinler gurur duyuyorum beyler. Bu sefer ben gidemedim haftaya inşallah... Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz" diye yazdı.

İki oyuncunun bu hareketi takdir topladı.

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Berk Erçer

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