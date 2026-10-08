Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı kapatma nedenini açıkladı

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Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını kapatma kararından Göktürk'teki evinde yaşanan olaya kadar gündemdeki pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Canım öyle istedi, kapattım”

Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, bu kararının özel bir sebebi olmadığını belirtti.

Oyuncu, sosyal medyadan uzaklaşma kararını, “Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Bunun altını dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok. Açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum” sözleriyle anlattı.

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Göktürk'teki olayla ilgili konuştu

Tatlıtuğ, Göktürk'teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili de açıklama yaptı.

Konunun hassasiyetine dikkat çeken oyuncu, “Bugünün anlamını, önemini ve heyecanını bölmek istemiyorum. Kendisi benim çalışanım olmadığı gibi, her anlamda hukuken, manevi olarak, karakter ve mizacı olarak yanındayız. Yanında olmaya da devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda özellikle bu konunun takipçisi olarak sizlere bilgi vereceğim” dedi.

Yangibayev'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatlıtuğ, “Arkadaşımızın durumu gayet iyi. Çok keyifli bir haber. Bugünün keyfine yakışan bir haberi size vermek istedim” ifadelerini kullandı.

Muhabirden özür diledi

Geçtiğimiz ay havalimanında oğlunun görüntüsünü cep telefonuyla çekmeye çalışan bir muhabire tepki göstermesiyle gündeme gelen Tatlıtuğ, yaşanan olay nedeniyle de özür diledi.

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Oyuncu, “Gecenin bir saati, cep telefonuyla herhangi bir vatandaşın oğlumun fotoğrafının çekmesi... Bu durumla ilgili hassasiyetimi hepiniz biliyorsunuz. Seni de sıradan bir vatandaş zannettim. Herkesi kameralı görmeye alışkın olduğum için öyle bir tepki gösterdim. Kalbini kırdıysam senden özür diliyorum” diye konuştu.