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Kıvanç Tatlıtuğ babalığı anlattı: Dönüşmeye başladım

#Kıvanç Tatlıtu#Başak Dizer#Kurt Efe
Kıvanç Tatlıtuğ babalığı anlattı: Dönüşmeye başladım

Geçtiğimiz ay oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin ve kendisinin yaşadığı değişimi anlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran çift, oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşmuştu.

İlk kez baba olma mutluluğu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ sevincini' Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle ifade edilmez. Allah isteyen herkese nasip etsin.' sözleriyle dile getirmişti. 

Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babalığı anlattı.

"Başak'ın karnı büyüdükçe dönüştüm

Tatlıtuğ, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum.  Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." diye konuştu.

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