Kıvanç Tatlıtuğ, ailesini koluna kazıttı

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Deniz tutkusuyla bilinen ve daha önce su altında yaşayan canlıların dövmelerini yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez eşi Başak Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin doğum tarihlerini koluna kazıdı. Romantik oyuncu, dövmesinde eşi ve oğlunun doğum yerlerinin koordinatlarına da yer verdi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sevgilimi çekmeyin

Sefo, önceki gece Gayrettepe’deki Masquerade adlı mekânda sahneye çıktı. Sevgilisi Melisa Döngel de şarkıcıyı locadan izledi.

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Sahne öncesi muhabirleri röportaj için 2.5 saat bekleten Sefo, yardımcılarıyla haber gönderdi: “Kız arkadaşım çekilmesin, sildirmekle uğraşmayalım.” Sefo, daha sonra içeri aldırdığı muhabirlerin aşk sorularına “Aşkla alakalı pek bir şey düşünmüyorum” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Tatil pozları

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses’le geçen günlerde Miami tatiline çıktı.

Şefkatli, tatillerinden pozlarını sosyal medya hesabından “Paylaşamadığım seriler olmuş” notuyla beğeniye sundu.

Maça gittiler

Kıvanç Kasabalı önceki akşam oğlu Can’la Fenerbahçe maçına gitti.

Kasabalı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda çekilen karelerini şu notla paylaştı: “Babadan oğula.”

Trafiğe takıldı

Oyuncu Ertan Saban önceki gün Nişantaşı’nda taksinin içinde görüntülendi.

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Trafiğe takılan Saban, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Kolay gelsin, dikkat edin kendinize” diyerek seslendi. (Deniz BOY)

Edis'e tam not

Edis, yılın ilk single’ını dinleyicileriyle buluşturdu. EDS Company, DMC ve Warner Music Group yapımcılığında yayınlanan “Bana mı?” adlı çalışma, müzikseverlerden tam not aldı.

Farklı müzik türlerini harmanlayan duygusal şarkının söz ve müziğinde Emrah Karakuyu’nun, düzenlemesinde ise Devrim Karaoğlu ile Can Volkan’ın imzaları bulunuyor.

Kaptan Amerika alışverişte

Ali Atay, önceki gün 3 yaşındaki oğlu Fikret Ali ile İstinye Park’ta objektife takıldı.

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Kaptan Amerika kostümü giyen Fikret Ali, babasıyla birlikte oyuncak mağazasına gitti. Ali Atay, istediği oyuncakları aldığı oğlunu daha sonra yemek için restoran katına götürdü.

Ediko için anlaştılar

Oğlu Ediz’den ilham alarak yarattığı çizgi karakter “Ediko” için hazırladığı çocuk şarkılarını Ediko TV YouTube kanalında paylaşan Özgün, yeni bir iş birliğine imza attı.

Şarkıcı, Kukuli çizgi karakterinin de yapımcısı olan Fauna Entertainment’la anlaştı. Ediko, yolculuğuna yeni maceraları ile devam edecek. Doğum günü temalı yeni animasyon klip, Ediz’in doğum günü olan 23 Mart’ta paylaşılacak.