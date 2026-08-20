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Kitaptan sahneye

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#Dorian Gray'in Portresi#Salih Bademci#Engin Hepileri
Kitaptan sahneye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

Oscar Wilde’ın edebiyat tarihine damga vuran başyapıtı “Dorian Gray’in Portresi” sahneye taşınıyor. Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir’in rol aldığı oyun, 3 Aralık’ta perde açacak.

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PROVALAR BAŞLADI

İngiliz-İrlandalı oyun yazarı, şair Oscar Wilde’ın tek romanı olan ve edebiyat tarihinin en önemli eserleri arasında yer alan “Dorian Gray’in Portresi”, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahneye taşınıyor. Yönetmenliğini Mehmet Birkiye’nin üstlendiği, çağdaş sahne uyarlamasını Kerem Kurdoğlu’nun gerçekleştirdiği tek perdelik oyunun okuma provalarına başlandı.

Kitaptan sahneye

Mehmet Birkiye

SEZON BOYUNCA SAHNEDE

Oscar Wilde’ın klasik eserine yeni bir yorum getiren oyunda başrolleri Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir paylaşıyor. Güzellik, gençlik ve vicdan üzerine düşündüren anlatısıyla izleyiciyi Dorian Gray’in hikâyesine davet eden yapım, 3 Aralık’ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez seyirciyle buluşacak, ardından sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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Kitaptan sahneye

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#Dorian Gray'in Portresi#Salih Bademci#Engin Hepileri

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