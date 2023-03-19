Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kitap bağışı yapma zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Altuğ#Hatay#Deprem
Kitap bağışı yapma zamanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 13:04

Pınar Altuğ, önümüzdeki günlerde Hatay’a giderek kitap yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerinden ders ve hikâye kitabı bağışı yapmasını istedi:

“Öncelikle okumadığınız ya da paylaşabileceğinizi düşündüğünüz kitaplarınız varsa onlara talibiz. Çocuklarınızın geçmiş senelerden kalma ders kitapları varsa onlara da talibiz. Ayrıca eğer çocuklar için ders ya da okuma kitapları satın almak isterseniz yayınevleriyle anlaşmalar yaptık. Kitaplar, kargolanmak yerine yayınevinin deposunda birikecek. Ardından biz onları alacağız ve Hatay’da sahiplerine ulaştıracağız.”

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu Michele Morrone deprem bölgesindeÜnlü oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Altuğ#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık