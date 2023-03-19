Kitap bağışı yapma zamanı

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Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerinden ders ve hikâye kitabı bağışı yapmasını istedi:

“Öncelikle okumadığınız ya da paylaşabileceğinizi düşündüğünüz kitaplarınız varsa onlara talibiz. Çocuklarınızın geçmiş senelerden kalma ders kitapları varsa onlara da talibiz. Ayrıca eğer çocuklar için ders ya da okuma kitapları satın almak isterseniz yayınevleriyle anlaşmalar yaptık. Kitaplar, kargolanmak yerine yayınevinin deposunda birikecek. Ardından biz onları alacağız ve Hatay’da sahiplerine ulaştıracağız.”