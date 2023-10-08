Kısmet olursa evleniriz! Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım...

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YAVUZ Bingöl önceki akşam nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile birlikte Cihangir’de görüntülendi. Bingöl, muhabirlerin ilişkisine dair sorularını yanıtladı. Sanatçı, nişanlısına övgüler yağdırdı: “Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var.”





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Sanatçı, peyzaj mimarı nişanlısıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaşmıştı: “Canım sevgilim, hayatımızın geri kalanını birlikte sürdürmeyi nasip etsin Allah.”

HALK MÜZİKLERİ FESTİVALİ’Nİ ANNEME İTHAF ETTİK

YAVUZ Bingöl, 10-13 Ekim tarihlerinde 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’ni kurucusu olduğu Sanat Hayattır Derneği’nin düzenleyeceğini duyurdu: “Âşık Veysel’in ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle senfoni ile ozanın şarkılarını seslendireceğiz. Bu özel konserde Murat Dalkılıç, Oktay Kaynarca, Kubat ve ben de yer alacağım. Heyecanlıyız. Birkaç günümüz kaldı. Sergilerimiz ve panellerimiz de olacak. Annem Şahsenem Balcı’yı kaybedeli bir buçuk yıl oldu. Kendisi, Türkiye’nin ilk kadın ozanlarındandı. O yüzden bu sene festivali anneme ithaf ettik.”

