'Kıskanç birisi değilim, artık kadınlar erkeklere yazıyor'

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Pelin Karahan önceki gün Etiler’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu kıskanç bir kadın olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ocak ayında katıldığı bir YouTube programında ailece gittikleri bir restoranda yan masada oturan bir kadının, eşi Bedri Güntay’a mesaj attığını anlatan ünlü oyuncu konuyla ilgili soruları yanıtlamak istemedi.

Pelin Karahan, “O konuları aslında orada konuştuk ve bıraktık. Kıskanç birisi değilim, insan kendisini bildikten sonra bir problem yok. Bence kadınlara böyle şeyler gelmiyor. Ama erkeklere geliyor. Bir masada yemek yerken erkekler kadına yazmaz ama kadınlar erkeklere yazıyor çok acayip. Neyse ben kıskanç değilim dediğim gibi” diyerek güldü.

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AİLEMİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEM

Ev sahibiyle davalık olan ve kirasını ödemediği iddia edilen Pelin Karahan “Arkadaşlar, günümüzde neredeyse kiracıların tamamı ev sahipleriyle mahkemelik. Benim de kendi kiracımla mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık” dedi.

Kirasını ödemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını da dile getiren oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum yok. Ben 17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. En çok o haber canımı sıktı. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Kirayı gönderiyorsun ev sahipleri beğenmediği için geri gönderiyor. Sonra diyor ki ‘kirayı yatırmadılar.’ Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum ve kazanıyorum. Eşim de öyle, çok şükür kazanıyor. O yüzden mahkemenin sonucunda her şey sonuçlanacaktır.”

EŞİM RAHATSIZ OLDU

Pelin Karahan katıldığı programda “Aynı masada oturduğun bir kadın kocana asılıyor, tepkin ne olur?” sorusuna eşiyle restoranda yaşadıkları ilginç olayı anlatarak yanıt vermişti: “Yan masamızda oldu. Ailece oturuyoruz, mesaj attılar. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama DM (direkt mesaj) gönderdi. Bizimki ‘Kalkalım kalkalım’ diyor çünkü rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç nokta! ‘Daha çayımızı içmedik, neden kalkıyoruz?’ dedim. Çocuklarımız kucağında, ben karşısındayım. Artık insafsızlık!”