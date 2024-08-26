'Kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdu' Deniz Ailesi karıştı...

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Bir süredir menajerliğini de üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımıyla aile üyelerine rest çekti.

Ağabeyi Ercan Deniz'in Müge Anlı’nın “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerinin yer aldığı bir video paylaşımı üzerine Özcan Deniz sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı, ilk olarak "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…" ifadelerini kullandı.

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"İSTESELER CANIMI VERECEĞİM ÇOĞU İNSANI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Ünlü isim, ardından Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" sözleriyle kırgınlığını dile getirdi.

"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyen Özcan Deniz "Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" ifadelerini kullandı.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR GÜÇLÜYÜM"

Son olarak artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Deniz, aile pozuna "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" notunu düştü.

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KIŞIN ORTASINDA ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ EVDEN KOVDU

Özcan Deniz’in dün ağabeyiyle ilgili açıklamasından sonra, dört kız kardeşinden en büyüğü Yurda Güler, Beyaz Magazin'den Bilal Özcan'a konuştu.

Güler, açıklamalarıyla ağabeyinin eşi Samar Dadgar’a yüklendi;

Ağabeyim Özcan Deniz’in “ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar” cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

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İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran’dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim.

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde, onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzey’i yalnız bırakmamak içindi...

Bizi kovduran kız şimdide, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

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Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.

Filmlerinde figüran olmak için İran’dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık !

Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum… Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım.

Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur.