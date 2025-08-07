Kısa süre önce evlenmişlerdi... Bebek mi geliyor?

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 12:55

İstanbul Festivali önceki akşam sahnesinde Jennifer Lopez’i ağırladı. Yenikapı’yı dolduran müzikseverler, Lopez’i coşkulu alkışlarla karşıladı. Konsere gelenler arasında Sitare Akbaş ve eşi Cengiz Orhonlu da vardı. Hamile olduğu iddia edilen Akbaş, göbeğiyle dikkat çekti.

Oyuncu Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile 3 Ağustos 2025'te nikah masasına oturdu. 

14 YILLIK ARKADAŞIZ

Nikah sonrası muhabirleriyle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" dedi.

Sitare Akbaş'ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü çiftin bir ay içinde nikah masasına oturması 'Acaba bebek mi geliyor' yorumlarına neden oldu.

KONSERDE EL ELE

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, Jennifer Lopez'i dinleyenler arasındaydı. Gösteri öncesi kameralar karşısına geçen ikili mutluluk pozu verdi. Hamile olduğu iddia edilen Akbaş, göbeğiyle dikkat çekti.

