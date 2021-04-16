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Hayat
Haber Giriş: 16.04.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir?

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Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Miço karakteri dikkatleri üzerine çekiyor. Sadi'nin çocukluk karakteri ile birlikle sokaklarda yaşayan Kırmızı Oda Miço, izleyiciler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir, gerçek adı nedir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Kırmızı Oda Miço Mehmet, dizinin sevilen karakterleri arasında yer alıyor. Sokakta yaşayan ve hayatını idame ettirmeye çalışan bir çocuğu canlandıran Kırmızı Oda Miço Mehmet, Miraç Altan Çuhadar tarafından canlandırılıyor. Peki, Kırmızı Oda'nın Miço Mehmet'i Miraç Altan Çuhadar kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

KIRMIZI ODA MİÇO MEHMET KİMDİR?

Miraç Altan Çuhadar, İstanbul Bağcılar'da ikamet etmektedir. Aslen Trabzon Maçkalı olan Çuhadar, Ortaokul eğitimini Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulunda tamamlamıştır. 

Kırmızı Oda dizisinde Miço Mehmet, Sadi’nin en yakın arkadaşı olarak bilinmektedir. Sadi yer altı dünyasına Miço karakteriyle tanışarak girmiştir

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