×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kırmızı halının yıldızları

Güncelleme Tarihi:

#Red Sea Uluslararası Film Festivali#Dilan Çiçek Deniz#Serkan Çayoğlu
Kırmızı halının yıldızları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 07:39

ÜNLÜ oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Haberin Devamı

Deniz ve Çayoğlu; Uma Thurman, Juliette Binoche, Dakota Johnson, Jessica Alba, Adrien Brody gibi dünyaca ünlü yıldızlarla festivalin kırmızı halısında yer aldı.

İkili, zarafetleri ve duruşlarıyla uluslararası basın ve davetlilerin yoğun ilgisini topladı. Dilan Çiçek Deniz, Hakan Yıldırım Couture imzalı özel tasarım beyaz elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasındaydı.

Serkan Çayoğlu ise özel dikim siyah smokini ve Sevan Bıçakçı imzalı özgün aksesuvarlarıyla kırmızı halıda maskülen şıklık sergiledi. Festival, 13 Aralık’a kadar Cidde’de devam edecek.

Kırmızı halının yıldızları

Haberle ilgili daha fazlası:
#Red Sea Uluslararası Film Festivali#Dilan Çiçek Deniz#Serkan Çayoğlu

BAKMADAN GEÇME!