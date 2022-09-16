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Kırmızı halının yıldızları

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#Nurgül Yeşilçay#Burak Özçivit#Uluslararası Taşkent Film Festivali
Kırmızı halının yıldızları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 07:43

14. Uluslararası Taşkent Film Festivali’nin açılış törenine ünlü oyuncular Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit damga vurdu. Geceye Azra Akın da katıldı.

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Nurgül Yeşilçay ile Burak Özçivit, Özbekistan’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne katıldı. İki ünlü oyuncu açılış töreninde ilgi odağı oldu. Kırmızı halıda basının yoğun ilgi gösterdiği Yeşilçay ve Özçivit, festivalin yapıldığı salonda dünyaca ünlü yönetmenler Luc Besson ve Takashi Kitano ile bir aradaydı.

Kırmızı halının yıldızları

HAYRANLARI ZOR ANLAR YAŞATTI

Taşkent’te havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılanan Nurgül Yeşilçay, “Uzun zamandır gelmek istiyordum. Özbek halkıyla sonunda buluştum. Burada olmaktan çok mutluyum, gördüğüm yoğun ilgi beni çok mutlu etti” dedi. Açılış gecesine kırmızı elbisesi ve pozitif enerjisiyle damga vuran oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Yeşilçay’ı bodyguard’lar koruma altına aldı.

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Kırmızı halının yıldızları

Azra da festivalde

14. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne katılanlar arasında Azra Akın da vardı. Açılışta Özlem Süer imzalı kırmızı bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçen Akın, geceden fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Beni davet eden Yerli Düşünce Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederim.”

Kırmızı halının yıldızları

Burak Özçivit, Özbek oyuncu Maruf Otajonov ile.

Kırmızı halının yıldızları

Nurgül Yeşilçay, dünya sinemasında önemli bir yeri olan Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı.

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#Nurgül Yeşilçay#Burak Özçivit#Uluslararası Taşkent Film Festivali

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