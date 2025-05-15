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Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları!

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#Cannes#Cannes Film Festivali#Hande Erçel
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:36

78. Cannes Film Festivali görkemli bir açılışla başladı. Festivale katılan Türk oyuncular kırmızı halıya damga vurdu.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Fransa’nın güneyinde yer alan Cannes şehrinde düzenlenen etkinlik yine yıldızlar geçidine sahne oldu.

Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları

Türkiye'den de çok sayıda ünlü ismin katıldığı festivalde Hande Erçel tarzıyla kırmızı halıya damga vurdu.

Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları

“Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galasına katılan Erçel dünyaca ünlü bir modacının elbisesini tercih etti.

Kırmızı halıya pembe tonlarında, zarif elbiseyle çıkan Erçel, stil seçimiyle hem uluslararası moda eleştirmenlerinden hem de hayranlarından tam not aldı.

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Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları

Hande Erçel göz alıcı takılarıyla da oldukça dikkat çekiciydi...

GEÇEN YIL DA KATILMIŞTI

31 yaşındaki ünlü oyuncunun kırmızı halı tarzına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Erçel, geçtiğimiz yıllarda da aynı markanın elçisi olarak Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları

GÖZLER BİRCE AKALAY'DA!

13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'ne davet edilen bir diğer isim de Birce Akalay oldu.

Kırmızı halıda boy gösteren Birce Akalay'ın kıyafet seçimi beğeni topladı. Derin dekolteli kıyafeti ve saçları ile dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.

Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları

Oyuncu Birce Akalay'a festivalde sevgilisi Hakan Kurtaş eşlik etti.

DAMLA SÖNMEZ

Öte yandan oyuncu Damla Sönmez de yapımcı kimliğiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı.

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Damla Sönmez, daha önce kısa filminde oynadığı ve beraber jüri üyeliği yaptığı yönetmen Lynne Ramsay’in, Jennifer Lawrence’ın başrol oynadığı Die My Love filminin kırmızı halısına da katıldı.

Kırmızı halıda boy gösterdiler... Festivalin yıldızları

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#Cannes#Cannes Film Festivali#Hande Erçel

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