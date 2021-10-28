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Kırık Hayatlar bitti mi, final mi yaptı?

#Kırık Hayatlar
Kırık Hayatlar bitti mi, final mi yaptı

Kırık Hayatlar bitti mi sorusu, diziyi yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün belirli saatlerde izleyici karşısına çıkan Kırık Hayatlar, son birkaç gündür kendi saatinde yayınlanmayınca dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kırık Hayatlar bitti mi, final mi yaptı? İşte, dizi hakkında merak edilen bazı detaylar

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Kırık Hayatlar dizisi bitti mi sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Final yapıp yapmadığı merak edilen Kırık Hayatlar hakkında detaylar, Teve 2 kanalı üzerinden netlik kazandı. Peki, Kırık Hayatlar bitti mi, final mi yaptı? İşte, o detaylar

KIRIK HAYATLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kırık Hayatlar dizisi, Kanal D ekranları üzerinden izleyicilerle buluşuyordu. Yapılan program değişikliği ile Kırık Hayatlar dizisi yerine Evim Şahane programı saat 11:00'den itibaren izleyenlerle buluşacak. Kırık Hayatlar 25 Ekim'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'da TeVE 2'de ekrana gelecek.

 

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