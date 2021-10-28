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Kırık Hayatlar dizisi bitti mi sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Final yapıp yapmadığı merak edilen Kırık Hayatlar hakkında detaylar, Teve 2 kanalı üzerinden netlik kazandı. Peki, Kırık Hayatlar bitti mi, final mi yaptı? İşte, o detaylar

KIRIK HAYATLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kırık Hayatlar dizisi, Kanal D ekranları üzerinden izleyicilerle buluşuyordu. Yapılan program değişikliği ile Kırık Hayatlar dizisi yerine Evim Şahane programı saat 11:00'den itibaren izleyenlerle buluşacak. Kırık Hayatlar 25 Ekim'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'da TeVE 2'de ekrana gelecek.