×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Berlin'deki kiracısıyla başı dertte! Tuba Ünsal yaşadığı mağduriyeti anlattı...

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Almanya#Berlin
Berlindeki kiracısıyla başı dertte Tuba Ünsal yaşadığı mağduriyeti anlattı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 10:52

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Ünsal, Berlin’deki evinde oturan kiracısının yedi aydır kira ödemediğini belirterek hukuki süreç başlattığını söyledi.

Haberin Devamı

ALMANYA'YA GİTTİ

“Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla dolu” sözleriyle paylaşım yapan Ünsal, Berlin’e bu nedenle gittiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Berlin'deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da ‘evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı’ diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim” diyerek yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Berlindeki kiracısıyla başı dertte Tuba Ünsal yaşadığı mağduriyeti anlattı...

"Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla dolu."

Ünsal, kiracısını evden çıkarabilmek için yasal yollara başvurduğunu belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Berlin'deyim. 7 aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da 'evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı' diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim."

Haberin Devamı

1. Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü /Fact

2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma

3. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığrından çıkarabiliyor.

4. Çocuğu var diye hala üzülmek!!

5. Yorgunum

İŞTE TUBA ÜNSAL'IN O PAYLAŞIMI

Berlindeki kiracısıyla başı dertte Tuba Ünsal yaşadığı mağduriyeti anlattı...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuba Ünsal#Almanya#Berlin

BAKMADAN GEÇME!