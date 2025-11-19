Berlin'deki kiracısıyla başı dertte! Tuba Ünsal yaşadığı mağduriyeti anlattı...

Haberin Devamı

ALMANYA'YA GİTTİ

“Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla dolu” sözleriyle paylaşım yapan Ünsal, Berlin’e bu nedenle gittiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Berlin'deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da ‘evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı’ diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim” diyerek yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Ünsal, kiracısını evden çıkarabilmek için yasal yollara başvurduğunu belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

1. Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü /Fact

2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma

3. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığrından çıkarabiliyor.

4. Çocuğu var diye hala üzülmek!!

5. Yorgunum

İŞTE TUBA ÜNSAL'IN O PAYLAŞIMI