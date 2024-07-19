Ünlü şarkıcıdan görkemli kına gecesi! 'Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi'

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Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (34) nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Büyük heyecan yaşayan Dönmez, sevdikleriyle bir araya gelip kına gecesi düzenledi.

Türk örf ve adetlerine önem veren Dönmez, geceden renkli kareleri paylaştı.

34 yaşındaki şarkıcı, ayrıca kına gecesi fotoğraflarını yanı sıra annesiyle olan bir anısını da şu ifadelerle anlattı:

MIKE KINA GECESİ İSTEDİ



"Yirmi yıl önce annem bana, “Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın!” demişti.

“Harika!” dedim. “O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum.”

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O anda beni durdurdu ve “Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın,” dedi.

GÜNLERCE YEMEK PİŞİRDİK

Şimdi, yirmi yıl sonra, Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Börek, sarmiçi, katıklı ekmek, meze ve Mike’ın favorisi İtalyan kurabiyeleri.

Ama planlanan kına gecesinden bir hafta önce, hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösteriyordu! Bu yüzden son dakika bir kapalı mekan ayarladık.

HOLLANDALI KAYINVALİDEM ALTIN VERDİ

Geriye dönüp baktığımda, masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi, Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi, sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım."