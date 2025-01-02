'Kimseye ihtiyacın yok, senin ailenim' demişti... Yıllarımı çaldı!

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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrılık kararı geldi.

MEHMET ALİ ERBİL'E SİTEM

Ayrılığı sosyal medya hesabından açıklayan Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.

ERKEKLERE GÜVENMEYİN

Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım"

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AYRILIĞIN ARDINDAN NE DEDİLER!

Magazin aleminin ünlü isimleri sadece rol aldıkları diziler ya da sundukları programlarla değil, yaşadıkları aşklarla da gündemi meşgul etmeyi başarıyor...Ancak büyük bir heyecanla başlayan ilişkiler her zaman mutlu sona ulaşmıyor. Kimi zaman aile engeline takılan kimi zaman ise ihanetin gölgesi altında bitişe doğru sürüklenen birlikteliklerde ayrılık kaçınılmaz son oluyor. Verilen kararın ardından ise çiftler birbirleri hakkında öyle sözler söylüyorlar ki, birlikte geçen onca zamandan ziyade hafızalarda son cümleler kalıyor... İşte bir zamanlar büyük aşk yaşayıp, sonrasında birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan o isimler...

20 yıllık arkadaşlık aşka dönmüştü... Sürpriz karar!

Oyuncu Mehmet Esen’le Arzu Yanardağ cephesinden kötü haber geldi. Ünlü çift sessiz sedasız ilişkilerini sonlandırdı.

20 yıl önce tanışan, oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yolları kesişen ve aynı tiyatro oyunlarında rol alan Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ sürpriz aşkı büyük ilgi görmüştü. Birlikte mutluluk pozları veren ikilinin aşkı kısa sürdü.

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Sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımları kaldıran ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı.

AYRILIK NEDENİ O SÖZLER Mİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı galada basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arzu Yanardağ, evliliği 'insan doğasına aykırı' olarak nitelendirmiş "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise "Evet. Bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap vermişti.

Ünlü oyuncu, bu sözlerinden kısa bir süre sonra sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırması kafaları karıştırdı.

İkili sürpriz ayrılığın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

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Çok konuşulan aşk sessiz sedasız bitti! 'Yollarımızı ayırdık'

10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan Rüştü Onur Atilla, boşanmadan günler sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etmişti. İhanet iddialarının odağı olan çiftten kötü haber geldi.

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ayrılığın ardından 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmış ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını paylaşmıştı.

Çok konuşulan aşk sessiz sedasız bitti. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Nez, ayrılığı duyurdu.

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Şarkıcı, Atilla ile ayrıldıklarını "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" sözleriyle açıkladı.

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ayrıldı

Ceyda Düvenci’den boşandıktan sonra oyuncu Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlayan Bülent Şakrak’ın mutluluğu kısa sürdü.

2015 yılında Ceyda Düvenci ile nikâh masasına oturan Bülent Şakrak, geçen sene evliliğini tek celsede bitirdi.

Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, gönlünü meslektaşı Esra Akpınar’a kaptırmıştı.

Ancak 8 aydır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartan Şakrak ve Akpınar, daha önce birlikte paylaştıkları fotoğrafları da sildi.

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Ünlü oyuncu boşandığı eşiyle barışmıştı... Mutluluk kısa sürdü!

İlişkilerine yeni bir şans veren oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yine ayrıldı.

2016’da evlenen çift 2020’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz’le aşk yaşayan Hacıoğlu, geçen ocak ayında Duygu Kumarki ile barışmıştı.

Kumarki, bir kez daha ayrılık kararı aldıklarını açıkladı: “Yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.”

Ünlü oyuncudan itiraf: Bu ayrılık bende büyük bir yara bıraktı

Şevval Şam'ın oğlu Taro Emir Tekin, aşk acısıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Genç oyuncu, ayrıldığı sevgilisi Sofia'yı unutamadığını söyledi.

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Selçuk' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tarık Emir Tekin, annesi Şevval Sam'ın konserinde görüntülendi.

Konser öncesi merak edilen soruları cevaplayan Tekin aşk acısı çektiğini itiraf etti.

Uzun süredir birlikte olduğu Rus asıllı sevgilisi Sofia Katc ile yollarını ayıran Tekin eski sevgilisini unutamadığını söyledi.

"Sofia'yı unutamadım"

Ünlü oyuncu yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Aşk acısı çekiyorum. Sofia'yı unutamadım, hala bocalıyorum. Bende büyük bir yara bıraktı."

Bazen çok iyi karı koca olamıyorsun

Oyuncu Selen Soyder ile iş insanı Oren Fransez anlaşmalı olarak boşandı. 2015 yılında evlenen ikili 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.



Ünlü oyuncu boşanmanın ardından yaptığı açıklamada, “İki iyi insan, iki iyi karı koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsan da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen.” ifadelerini kullandı.

'Niye beceremedik diye altı ay düşündüm'

Çağla Şikel ile 2008'de evlendikten sonra 2015'te boşanan Emre Altuğ, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan ünlü isim 'Neyi beceremedik diye altı ay düşündüm' dedi.

Altuğ devamında "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. İlk önce boşandım, arkasından annem öldü. Çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam" dedi.

Altuğ "O sırada yanımda olanlar zedeleniyor tabii bencilleşiyorum kimse bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

ÖLÜME DAİR SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Emre Altuğ annesinin ölümüne dair konuşurken "Ölüm bizde normal bir şey olarak karşılandı, ben de bu tip durumlarda soğukkanlıyımdır... Ben ölüm konusunda rahatımdır, ben ölümden korkmam..." diyerek dikkat çekti.

Bir dönem Çağla Şıkel ile evli olan Altuğ "Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi.

Altuğ biten evliliğine dair "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki 'onu beceremediysek, bunu becerelim.' Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" ifadelerini kullandı.

KENDİSİ MUHTEŞEM BİR İNSAN

Tolga Güleç ayrıldığı sevgilisi Yasemin Kaya Allen hakkında konuştu. Biten ilişkisini anlatan Güleç: “Yasemin’le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim” dedi.

‘Evlilik planınız var mıydı’ sorusuna da cevap veren ünlü oyuncu “Evlilik teklifi hiç olmadı, daha çok yeniydik birbirimizi tanıma sürecindeydik” ifadelerini kullandı.

Güleç, tekrardan barışma ihtimali sorusunu ise “Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik, büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem” şeklinde cevapladı.

Ayrılık kararı aldık!

Oyuncu Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara ayrıldığı haberlerini doğruladı: “Anlaşarak ayrılık kararı aldık.” Altınbilek, “Yeni sezonda ekranda olacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Okuduğum senaryolar var ancak zamana ihtiyacım var.” Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı sevdiğini söyleyen oyuncu, “Nasıl fit kalıyorsunuz?” sorusuna ise “Mutlu olarak” cevabını verdi.

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyordu. Belevi'nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede barışıp ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu bulamadı.

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre popçu Cem Belevi, İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattı.

Saltanat sona erdi çeyrek popçu!



İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."

SİNEM AYŞE - EMRAH

İsmini Emrah ile yaşadığı aşkla duyuran Sinem Ayşe, ayrılık sonrası yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündemi meşgul etmişti.

Ayşe eski aşkı için "Ayrılmamıza diş parası neden oldu. Dişime dolgu yapılacaktı, ayrıca bir dişim çekilecekti. Toplam 500 TL tuttu. Emrah çalışmamı istemediği için işimden ayrılmıştım, param yoktu. Beni dişçiye gönderdi. Sonra da telefon açıp 'Parayı benden istediler, git sen öde' dedi. Bir lirasının hesabını bile yapardı. Bunun çirkin olduğunu söylediğimde 'Ben bu noktaya sıfırdan geldim, paranın kıymetini bilirim' diyordu." demişti.

"İkide bir 'Ben hayat üniversitesinden mezunum' diyordu. Yakın bir arkadaşından öğrendim ki, beni aldatmış. Hem de defalarca. Geçen günlerimize yazıklar olsun." diyerek devam etmişti.

EMRE AŞIK - AYSUN KAYACI

Türk futbolunun belki de en başarılı isimlerinden biriydi Emre Aşık... 1992 yılında başladığı futbol serüveni onu kısa sürede başarıdan başarıya taşıdı.

Sahalarda fırtınalar estiren Aşık'ın kameralarla tanışma nedeni Aysun Kayacı ile yaşadığı aşk oldu. Başlarda ilişkilerini basından uzak tutmaya çalışan ikili, sonrasında cesurca kameralar karşısına çıktı. Gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizen Aysun Kayacı ve Emre Aşık, eşine ender rastlan büyük bir aşkın kahramanıydı. Evlenecekleri konuşulan ikiliden Aysun Kayacı, iddialar karşısında "Emre evlenme teklifi etti ama ben reddettim. Onu o kadar çok seviyorum ki; aşkımızın bitmesinden korktuğum için evlenmek istemiyorum" dedi.

Ünlü çiftin mutluluğu Kayacı'nın 'Çat Kapı' isimli dizide rol almasıyla bozuldu. Aysun Kayacı'nın ismi dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışınca ayrılık kaçınılmaz oldu. Kayacı ve Aşık basın kuruluşlarına yolladıkları faksla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

Ayrılığın ardından MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'la birlikte Nice'e giden Aysun Kayacı, yeni ilişkisi sorulduğunda 'Duygularıma hükmedemedim" demekle yetindi.

İBRAHİM TATLISES - ASENA

Müzik ile genç yaşlarda tanışan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan İbrahim Tatlıses, iş yaşamı kadar özel hayatı ile de gündemde.

İlk olarak Perihan Savaş ve ardından Derya Tuna ile aşk yaşayan imparatorun en çok konuşulan ilişkisi ise Asena ile olandı. Başlarda ortalarda görünmemeyi tercih eden ikilinin aşkı, zaman geçtikçe gün yüzüne çıktı.

Birlikte geçen dört yılın ardından birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan çiftin arasına kara kedi girdi. Daha önce birçok kez haklarında ayrılık dedikodusu çıkan ünlü aşıklar bu kez yollarını tamamen ayırdı. Tatlıses, biten ilişkisinin ardından uzun süre konuşmadı.

Ünlü sanatçı 1.5 yıl süren bu sessizliği özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve kendi adını taşıyan şov programında bozdu. Kameraların sadece kendisini çekmesini isteyen Tatlıses, ayrıldığı sevgilisi oryantal Asena`yı, babası Burhan Çakmak için kullandığı `Paspastan daha değersiz` sözleri nedeniyle eleştirdi. Konuşurken gözyaşlarına da hakim olamayan Tatlıses, `Benim yanımdayken hanımefendi, oryantal diyorlardı, şimdi dansöz diyorlar` dediği eski sevgilisine giderek ağırlaşan cümlelerle sözlerine devam etti.

Tatlıses, `Ben 1.5 yıldır seni gönlümden, kafamdan, kalbimden sildim. Sen `Benim babam çok yakışıklı biridir` diyordun. Bu yakışıklı baba sana ne yaptı? Şimdi ne oldu? Sen çok utanmaz birisin biliyor musun? Ben seni tam 2 senedir koruyorum. Senin yüzünden en az 20 tane mahkeme, 20 tane savcı, en az bin dostumla kötü oldum. Niye 'seni sevmiştim' diye. Ama artık seni sevmiyorum. Tam 1.5 sene oldu seni sevmiyorum. Sana saygı duymuyorum, sana 'hanımefendi' dedirtemiyorum, sana 'oryantal' dedirtemiyorum, sana 'dansöz' diyorlar. Ne olur Allah rızası için, benim için değil, kendin için. `O benim babamdır` de özür dile, `O benim anamdır` de yanına al. Ben senden hep bunu istemiştim biliyor musun?` diyerek eski sevgilisi ile arasındaki tüm bağları koparttığının sinyallerini verdi.

PELİN SÖNMEZ - MURAT DALKILIÇ

Pelin Sönmez ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç magazin aleminin gözde çiftlerinden biriydi. Ani bir kararla ayrılan ikiliden Murat Dalkılıç, bir kafede Ayşe Özyılmazel ile görüntülendi.

Kameralardan kaçmak yerine açıklama yapmayı tercih eden Özyılmazel, Dalkılıç ile yeni bir ilişkiye başladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Eski sevgilisinin yeni aşkını kameralar aracılığıyla öğrenen Pelin Sönmez, bu ilişkiyi 'Çok güzel hareketler bunlar' sözleriyle özetledi. Güzel oyuncu sözlerine "İnsanların arasında çok doğal, son derece insansı iç güdüler bunlar. Adı üstünde geçmiş geçip gitmiş konuşacak bir şey kalmadı." diyerek devam etti.

Ancak Dalkılıç - Özyılmazel ilişkisi sanıldığı kadar iyi gitmedi ve taze sevgililer ani bir şekilde başlayan aşklarını yine ani bir şekilde bitirdi. Yakışıklı popçu, ayrılığın ardından soluğu eski sevgilisi Pelin Sönmez'in yanında aldı. İkinci denemede de başarısız olan çift, yollarını sonsuza dek ayırdı.

SERGEN YALÇIN - ASLI SARI

Bir dönem sahalarda fırtınalar estiren Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biriydi Sergen Yalçın…

Gece hayatına olan düşkünlüğü ile de dikkatleri üzerine çeken Yalçın, Aslı Sarı ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul etti.

Evlenecekleri konuşulan çift birçok kez ayrılıp barıştı. Sergen Yalçın'ın gece kulübünde bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

4 yıl boyunca inişli çıkışlı bir aşk yaşan ünlü futbolcu ile sevgilisi Aslı Sarı yollarını kesin bir kararla ayırdı, Sarı biten ilişkinin ardından suskun kalmayı tercih etti.

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yalçın ise, ayrılığın ardından Aslı Sarı hakkında yaptığı ve gittikçe ağırlaşan eleştirileri ile gündemi meşgul etti.

Yalçın "Onu sevmekle hata etmişim. Ayrıldıktan sonra öğrendim neler yaptığını. Şu an zerre kadar üzülmüyorum. Her şey ortaya çıktı. İyi ki bitirdim. Sakın kimse onun saf yüzüne aldanmasın." demişti.

Sergen Yalçın, Aslı Sarı'nın annesinin ilişkilerini onaylamaması hakkında da yorum yapmış "Benim gibisini zor bulurlar. Annesi de kim oluyor! Aslı'nın annesini parayla tartarım" sözleri uzun süre tartışılmıştı.